Dizi sektörünü kurtaracak formülü açıklıyorum

Dile kolay; dünyada ilk üçe girdiğimiz nadir alanlardan biri. Dizilerimiz, yakın zamana kadar dünyaya en çok satılan ikinci ülkeydi. Kore’nin ikinciliğe yükselmesi sonrası üçüncü sıraya indik.

Güzel. Çok başarılıyız. Milyar dolara varan ihracattan söz ediyoruz. O halde neden şu an kriz var?

Öncelikle kriz diyerek söz edilen şey tamamen reklam pastası ile ilgili. Ekim ayında son 30 yılın en düşük reklam geliri oluşunca kriz yaygarası koptu zaten. Haklılar. Dizi, yayıncı kuruluşa para kazandırmak için yapılır. Bu da reklam geliri ile olur. Reklam geliri azaldıysa ortada bir sorun var demektir.

Önce televizyonda reklam pastasının nasıl oluştuğuna bakalım. Normalde bir dizi 45 dakika olursa 2 dilim reklam, 90 dakika olursa 4 dilim reklam giriyor. 120 dakika olduğunda elbette 6-7 dilime çıkıyor. Ve diziler şu an 140 dakikaya kadar uzayabiliyor. Yani reklam dilimi de artıyor.

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Diziler “prime time” denilen zaman diliminde yayınlanıyor. Normalde 20:00-23:00 arasını kapsayan bu saat dilimi, yarın kuruluşların kurnazlığı ve dizi sürelerinin ‘çaktırmadan’ uzatılmasıyla 00:30’a kadar ilerledi. Bir dizi en erken 23:30’da bitiyor. Yani prime time da gereksiz uzuyor.

Aslında gerekli. Elbette para kazandırmak için gerekli. Ancak 6 günde çekilen 100 dakika ile 120 dakika arasında üretici ve kaşeler bağlamında çok fazla fark yokken, yayın kuruluşu daha fazla reklam aldığı için daha çok kazanıyor.

Yani her şey yayıncıya daha çok para kazandırabilmek için…

Krizin sebebi reklam gelirlerinin düşmesi. Çünkü televizyon, dijital karşısında geriliyor. Reklam veren eskisi gibi sadece televizyonla yürümüyor. Büyük oranda dijital mecralar ya da sosyal medyaya yatırım yapıyor. Reklam veren de kendi kazancını düşündüğü için televizyona ilgisi azalıyor.

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Çare net…

Dizi süreleri biraz düşebilir. Ama yayıncı kuruluşun reklam dilimi azalacağından çok da mümkün değil gibi.

Daha önemlisi kaşeler… Yıldız oyunculara verilen kaşeler, kelebek etkisi ile bütün kaşeleri etkiliyor. Milyonların havada uçuştuğu bu tabloya çare üretilebilir. Kaşeler biraz düşebilir. Yayın süresi de kısalırsa kısa vadede çözüme ulaşılır.

Ancak yakın zamanda olacak şeyi söyleyelim…

Televizyon ile dijital arasındaki makas gittikçe açılacak. Televizyonun, izleyici nazarında (dolayısıyla reklam pastasında) yeri azalacak. Televizyon ile dijital üretimleri farklılaşacak. Televizyonun yıldızları farklı, dijitalin yıldızları farklı olacak. Televizyon estetiği ile dijitale üretim yapmak azalacak. Ya da televizyonların kan kaybı tahmin ettiğimizden daha hızlı olacak ve televizyon estetiği dediğimiz şey dijitale kayacak. Bu da açık kanal yayıncılığı bitirecek.

Uzun vadede zaten dizi yayıncılığı ve benzeri bakımlardan televizyon bitecek. Başka bir şeye evrilecek. İçerikler de buna göre dönüşecek.

Ezcümle… Krizin sebebi reklam pastası. Reklam veren dijitale daha fazla kaydıkça televizyonun hükmü azalacak. Ve televizyonlar, orta ayar üretimlerin yeri haline gelecek.

Bu dönüşümde yapay zekanın etkisi de var. Reklam yapımından içerik üretimine kadar sektörü dönüştürecek bu etkiyi de görmezden gelmeyelim. Ama uzun konu. Başka bir yazının mevzuu olsun…