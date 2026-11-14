Müslüman senatör

14/11/2026, Cumartesi04:35
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
45

Bildirimler

İniş ve kalkışlar durduruldu14 Kasım 2026 00:40 CumartesiSON DAKİKA
Amerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandı14 Kasım 2026 00:39 CumartesiSON DAKİKA
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın Ayasofya isteği dikkat çekmişti14 Kasım 2026 00:21 CumartesiSON DAKİKA
Mekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'de14 Kasım 2026 00:09 CumartesiSON DAKİKA
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında13 Kasım 2026 23:17 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Amerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandıMekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'deCafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarındaTürkiye Sigorta'dan TMSF'ye 1,6 milyar liralık fon iadesiBilal Erdoğan'ın Lübnan ziyaretinde özel görüşme: Hediyesi dikkat çekti

ABD’de 3 Kasım günü düzenlenen ara seçimlerde, Demokrat Parti’nin Michigan adayı olarak yarışan Muhammed Abdurrahman es-Seyyid’in -ya da meşhur olduğu adıyla Abdul al Sayed’in- ülkesinin ilk Müslüman senatörü olarak seçilmesi, gündemi epey meşgul etti. Kampanya boyunca, rakipleri Seyyid’in Mısırlı kökenini, “radikal” eğilimlerini, Müslüman Kardeşler Teşkilâtı’yla sözde bağlantılarını ve daha birçok şeyi gündeme taşıyarak bel altı vuruşlar gerçekleştirdiler. Ancak netice değişmedi. Muhammed Abdurrahman es-Seyyid, ABD Senatosu’na seçilen ilk Müslüman üye olarak tarihe geçti.

Hem seçim kampanyasındaki yüksek hararet hem de sergilediği profil sebebiyle, Seyyid sadece ABD’de değil, dünyanın farklı bölgelerinde -ve bu arada Türkiye’de- farklı tartışma ve yorumların konusuna dönüştü. “O ve arkadaşları, bütün Müslümanlar adına en ön cephede mücadele ediyor. Amerika’yı dönüştürüyorlar. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyenler de çıktı, bunun tam karşı ucunda durarak “Hepsi proje. Müslümanlıkları bile şüpheli ve sorgulanmalı” diyenler de.

Meseleyi şahsî ve indî polemiklerden, ölçüsüz övgülerden ve sınırsız yergilerden uzak bir noktaya çekip, projektörü Seyyid’in kendisine ve siyaset yaptığı zemine tutmak istiyorum. Belki böylece daha dengeli ve adaletli bir tablo çizmiş oluruz:

Dışarıdan görüldüğü kadarıyla aile yaşantısı son derece düzgün, ibadetlerinde titiz ve dikkatli, eşi dinî kaidelere uygun biçimde mütesettir bir profille karşı karşıyayız. Seyyid bu açıdan, ABD siyaset sahnesinde arz-ı endâm eden diğer bazı Müslüman isimlerden daha tutarlı ve sahici. Kendisinin ve Hindistan kökenli eşi Sâre -Sarah- Hanım’ın meslekî kariyerlerindeki parlak sicil de Seyyid’i konuşmalarında, fikirlerinde ve duruşunda özgüvenli hale getirmiş. Seyyid bu açıdan Amerikan sistemine sonradan yamanmaya çalışan ve bu yolda taviz üstüne taviz veren aşağılık kompleksli bir figür olmaktan çok uzak.

Ancak tüm bunlar elbette Muhammed Abdurrahman es-Seyyid’in kaygan bir zeminde siyaset yaptığı, üyesi olduğu Demokrat Parti’nin LGBT meselesi başta olmak üzere bir Müslümanın gönül rahatlığıyla onaylayamayacağı kırmızı çizgilerinin bulunduğu ve Seyyid’in de bir noktadan sonra parti politikalarının dışına çıkamayacağı gerçeklerini değiştirmiyor. Dahası, kişisel olarak İsrail’e yönelik eleştirel bir tutum takınsa da, Seyyid’in 2024 başkanlık seçimlerinde açık şekilde Kamala Harris’i desteklediği henüz unutulmadı. Harris’in ne kadar hırslı ve azgın bir İsrail taraftarı olduğu malum. Keza ABD’nin Demokrat Başkanı Joe Biden’ın Gazze’ye uygulanan soykırıma gönüllü desteği de hatırlardan silinmiş değil.

ABD siyaset arenasında Muhammed Abdurrahman es-Seyyid ve emsali Müslüman isimleri popüler kılan unsurların başında, hiç şüphesiz Başkan Donald Trump’ın sınır tanımaz hoyratlığı geliyor. Trump ve şürekasının alenen hedef seçtiği bütün isimler yükseliyor ve şöhrete kavuşuyor. Aynı şekilde Trump’a ve politikalarına yüklenmek de Amerikalı genç siyasetçilere destek kazandırıyor. Temsilciler Meclisi’nin Somali ve Filistin asıllı üyeleri İlhan Ömer -Ilhan Omar- ve Râşide Tuleyb -Rashida Tlaib- aynı protesto ve öfkenin neticeleri. Seyyid’e yönelik ilgi de aynı süreçten beslenmiş görünüyor.

Muhammed Abdurrahman es-Seyyid’in bir “proje” olmadığı açık. Ancak sırf popüler, hazır cevap ve enerjik diye kendisini aşırı biçimde idealize etmek ve hele de “işte ihtiyaç duyduğumuz modern Müslüman siyasetçi profili” şeklinde sunmak tuzağına da düşmemek gerekiyor. Nihayetinde Seyyid, Amerikan sisteminin kendisine müsaade ettiği kadar bir alanda, konjonktürel öfkelerden istifadeyle, oyunun kurallarına tamamen riayet ederek ve sistemin taşıyıcı sütunlarına yönelik hiçbir alternatif önermeksizin siyaset yapıyor.

Şu soru önemli ve kritik: Şahsî hayatındaki dindarlık ve ahlâkîlik bir yana, Seyyid’in ortaya koyduğu ve beslediği siyasî çizgide, Amerikan toplumuna önerdiği gelecek tasavvurunda ve politik reflekslerinde İslâm’ın temel emir ve yasakları ne kadar belirleyici ve bağlayıcı? Seyyid’in “Müslüman bir siyasetçi olarak” portresini çizeceksek, meselenin bam telini bu sorunun cevabı oluşturuyor.

Başlıklar :Abdul al Sayedabdtaha kılınç
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Müslüman senatör
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet