Müslüman senatör

ABD’de 3 Kasım günü düzenlenen ara seçimlerde, Demokrat Parti’nin Michigan adayı olarak yarışan Muhammed Abdurrahman es-Seyyid’in -ya da meşhur olduğu adıyla Abdul al Sayed’in- ülkesinin ilk Müslüman senatörü olarak seçilmesi, gündemi epey meşgul etti. Kampanya boyunca, rakipleri Seyyid’in Mısırlı kökenini, “radikal” eğilimlerini, Müslüman Kardeşler Teşkilâtı’yla sözde bağlantılarını ve daha birçok şeyi gündeme taşıyarak bel altı vuruşlar gerçekleştirdiler. Ancak netice değişmedi. Muhammed Abdurrahman es-Seyyid, ABD Senatosu’na seçilen ilk Müslüman üye olarak tarihe geçti.

Hem seçim kampanyasındaki yüksek hararet hem de sergilediği profil sebebiyle, Seyyid sadece ABD’de değil, dünyanın farklı bölgelerinde -ve bu arada Türkiye’de- farklı tartışma ve yorumların konusuna dönüştü. “O ve arkadaşları, bütün Müslümanlar adına en ön cephede mücadele ediyor. Amerika’yı dönüştürüyorlar. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyenler de çıktı, bunun tam karşı ucunda durarak “Hepsi proje. Müslümanlıkları bile şüpheli ve sorgulanmalı” diyenler de.

Meseleyi şahsî ve indî polemiklerden, ölçüsüz övgülerden ve sınırsız yergilerden uzak bir noktaya çekip, projektörü Seyyid’in kendisine ve siyaset yaptığı zemine tutmak istiyorum. Belki böylece daha dengeli ve adaletli bir tablo çizmiş oluruz:

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Dışarıdan görüldüğü kadarıyla aile yaşantısı son derece düzgün, ibadetlerinde titiz ve dikkatli, eşi dinî kaidelere uygun biçimde mütesettir bir profille karşı karşıyayız. Seyyid bu açıdan, ABD siyaset sahnesinde arz-ı endâm eden diğer bazı Müslüman isimlerden daha tutarlı ve sahici. Kendisinin ve Hindistan kökenli eşi Sâre -Sarah- Hanım’ın meslekî kariyerlerindeki parlak sicil de Seyyid’i konuşmalarında, fikirlerinde ve duruşunda özgüvenli hale getirmiş. Seyyid bu açıdan Amerikan sistemine sonradan yamanmaya çalışan ve bu yolda taviz üstüne taviz veren aşağılık kompleksli bir figür olmaktan çok uzak.

Ancak tüm bunlar elbette Muhammed Abdurrahman es-Seyyid’in kaygan bir zeminde siyaset yaptığı, üyesi olduğu Demokrat Parti’nin LGBT meselesi başta olmak üzere bir Müslümanın gönül rahatlığıyla onaylayamayacağı kırmızı çizgilerinin bulunduğu ve Seyyid’in de bir noktadan sonra parti politikalarının dışına çıkamayacağı gerçeklerini değiştirmiyor. Dahası, kişisel olarak İsrail’e yönelik eleştirel bir tutum takınsa da, Seyyid’in 2024 başkanlık seçimlerinde açık şekilde Kamala Harris’i desteklediği henüz unutulmadı. Harris’in ne kadar hırslı ve azgın bir İsrail taraftarı olduğu malum. Keza ABD’nin Demokrat Başkanı Joe Biden’ın Gazze’ye uygulanan soykırıma gönüllü desteği de hatırlardan silinmiş değil.

ABD siyaset arenasında Muhammed Abdurrahman es-Seyyid ve emsali Müslüman isimleri popüler kılan unsurların başında, hiç şüphesiz Başkan Donald Trump’ın sınır tanımaz hoyratlığı geliyor. Trump ve şürekasının alenen hedef seçtiği bütün isimler yükseliyor ve şöhrete kavuşuyor. Aynı şekilde Trump’a ve politikalarına yüklenmek de Amerikalı genç siyasetçilere destek kazandırıyor. Temsilciler Meclisi’nin Somali ve Filistin asıllı üyeleri İlhan Ömer -Ilhan Omar- ve Râşide Tuleyb -Rashida Tlaib- aynı protesto ve öfkenin neticeleri. Seyyid’e yönelik ilgi de aynı süreçten beslenmiş görünüyor.

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Muhammed Abdurrahman es-Seyyid’in bir “proje” olmadığı açık. Ancak sırf popüler, hazır cevap ve enerjik diye kendisini aşırı biçimde idealize etmek ve hele de “işte ihtiyaç duyduğumuz modern Müslüman siyasetçi profili” şeklinde sunmak tuzağına da düşmemek gerekiyor. Nihayetinde Seyyid, Amerikan sisteminin kendisine müsaade ettiği kadar bir alanda, konjonktürel öfkelerden istifadeyle, oyunun kurallarına tamamen riayet ederek ve sistemin taşıyıcı sütunlarına yönelik hiçbir alternatif önermeksizin siyaset yapıyor.

Şu soru önemli ve kritik: Şahsî hayatındaki dindarlık ve ahlâkîlik bir yana, Seyyid’in ortaya koyduğu ve beslediği siyasî çizgide, Amerikan toplumuna önerdiği gelecek tasavvurunda ve politik reflekslerinde İslâm’ın temel emir ve yasakları ne kadar belirleyici ve bağlayıcı? Seyyid’in “Müslüman bir siyasetçi olarak” portresini çizeceksek, meselenin bam telini bu sorunun cevabı oluşturuyor.