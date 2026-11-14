Enflasyon Raporu, faiz indirimi ve reel sektör

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Yılın son Enflasyon Raporu geçtiğimiz Perşembe günü açıklandı. Rapor’da beklediğimiz üzere enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme gördük ve bana göre en önemli kısım Merkez Bankası’nın uzun süredir bu konuda gerçekçi olmaya devam etmesi. Bu konuyu oldukça önemsiyorum zira diğer türlüsü ciddi bir kredibilite sorunu. Diğer yandan bazı konuların riskinin ise olduğundan daha düşük algılandığını ve bu bakımdan dönem dönem geç reaksiyon gösterildiğini düşünüyorum. Elbette bu benim şahsi değerlendirmem ancak bu değerlendirmelerimi reel sektörle iç içe birisi olarak yaptığımı not edeyim.

Bana göre reel sektörün ihtiyaçları cephesinden konuya baktığımızda faiz indirimlerine başlamada bir miktar geç kalındı. Elbette araya giren savaşın etkisi ve iç siyasette ekonomiye etki eden gelişmeler gibi pek çok faktör var. Bunların etkisini kabul ediyorum fakat bugün geldiğimiz noktada fon krizi ile beraber yaşanan tabloda piyasada oluşan nakit sıkışıklığı konusunda daha destekleyici hareket edilmesi gerektiği aşikar. Enflasyon Raporu’ndan bir gece önce Merkez Bankası devam eden kredi büyüme sınırlarında sınırlı bir gevşemeye giderek tüm kredi türlerinde 8 haftalık büyüme oranını 0,5 puan yukarı yönlü revize etti. Benim kaba hesaplamama göre bu ince ayar ile piyasaya sadece 60-62 milyar seviyesinde bir yeni kredi girişi için alan açılmış oldu. Elbette hiç yoktan iyidir ancak TOBB’un Nefes Kredisi’nde tek adımla KOBİ’lere 50 milyar TL’lik alan açılığı düşünülürse Merkez Bankası’ndan bir miktar daha genişletici bir adım görmek daha iyi olabilirdi.

Gelelim Enflasyon Raporu’nun verilerine. 2026 yılı için %24 olan ara hedef korunmuş ancak yıl sonu tahmini 1,5 puan revizyon ile %29,5’e yükseltilmiş. 2027 yılı ara hedefi ise 6 puan yükseltilerek %21 olarak belirlenmiş. 2028’de ise bu hedef %9’dan %13,5’e çıkarılmış. Yani “tek haneli enflasyon” hedefi için artık 2029’u bekleyeceğiz.

Hatırlayacağınız üzere bu yılın başındaki beklentimiz yıl sonunda enflasyonun %20’nin altında olmasıydı. Ancak 28 Şubat’ta başlayan ABD-İran savaşı ve iç siyasette ekonomiye etki eden ekonomi dışı gelişmelerin etkisi ile bu yıl sonu için %30’un altında bir enflasyonun başarı sayılması gerektiğini birkaç kez belirtmiştim. Bugün de aynı noktadayım. Benim Merkez Bankası’ndan temel beklentim artık reel sektör konusunda proaktif adımlar atılması yönünde. Örneğin Aralık ayında yapılacak faiz indiriminin oranı bir miktar daha güçlü belirlenebilir. Ayrıca yapılan indirimin kredi maliyetlerine yansımasını güçlendirecek makroihtiyati ince ayarların da yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

Tüm bunlara ek olarak yaşanan fon krizinin etkilediği sukuk ve bono piyasasına yönelik olarak da Merkez Bankası’nın devreye girmesinin kötü bir seçenek olmayabilir. Zira bu alanda oluşacak temerrütlerin domino etkisi oluşturma riskini göz ardı etmemek gerekiyor. Son dönemde halka açık şirketlerin bazıları da dahil olmak üzere pek çok sukuk ve bonoda yaşanan temerrütler takip eden dönemde çekler, senetler ve nihayet banka kredilerinde soruna dönüşüyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın almış olduğu “ÖST itfaları için kullanılacak kredilerin büyüme limiti dışında tutulması” kararı oldukça önemli ve yapıcı ancak bankaların aynı oranda istekli olmadıklarına yönelik gelen bilgiler nedeni ile bu konuya bir kez daha dikkat çekmek istedim.

Merkez Bankası’nın yıl başında bu yana 373 milyar TL’lik tahvil alımı yaptığını ve mevcut tahvil portföyünün 568 milyar TL seviyesinde olduğunu biliyoruz. Hatta fon krizi ile beraber tahvil alımlarının artırıldığını görüyoruz. Ancak benim önerim/beklentim reel sektör sukuk ve bonolarına yönelik bir alım programının hayata geçirilmesi.

Başlıklar :ekonomienflasyonlevent yılmaz
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Enflasyon Raporu, faiz indirimi ve reel sektör
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