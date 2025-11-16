YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

16 Kasım 2025’te gerçekleştirilen 2025-YDS/2 sınavının ardından gözler sonuç tarihine ve soru-cevap duyurularına çevrildi. ÖSYM takvimine göre sonuç açıklanma günü ve soru kitapçığı erişim bilgileri netleşti. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınavla ilgili son gelişmeler ve detaylar...
2025-YDS/2 sınavının tamamlanmasının ardından yüz binlerce adayın gözü ÖSYM’den gelecek sonuç ve soru-cevap duyurusuna çevrildi. 16 Kasım’da uygulanan sınav sonrası hem sonuç tarihi hem de soru kitapçıklarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, sınavın Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’nın bir bölümünü erişime açarken, sonuçların açıklanacağı tarih de takvimde netleşti.
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2025-YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçlarını, açıklanacağı gün ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.
2025-YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (%10)
Sınavın hemen ardından ÖSYM, Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’luk bölümünü erişime açtı. Adaylar, sınavda yöneltilen tüm soruların yer aldığı Temel Soru Kitapçığı dizilimini 16 Kasım saat 14.35 itibarıyla görüntülemeye başladı.
Başlangıç: 16 Kasım 2025 – 14.35
Bitiş: 26 Kasım 2025 – 23.59
Platform: ais.osym.gov.tr
Bu süre içerisinde T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan adaylar kitapçığın tamamına ulaşabiliyor. ÖSYM, soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif hakkıyla korunduğunu, izinsiz paylaşım ve çoğaltmanın yasak olduğunu hatırlattı.
2025-YDS/2 hakkında
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın ikinci ayağı bu yıl 16 Kasım’da sabah oturumunda uygulandı. Sınav sonuçları, akademik yükselme, kamu personeli dil tazminatı ve çeşitli kadro başvurularında kullanılacak.