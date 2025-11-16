YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

2025-YDS/2 sınavının tamamlanmasının ardından yüz binlerce adayın gözü ÖSYM’den gelecek sonuç ve soru-cevap duyurusuna çevrildi. 16 Kasım’da uygulanan sınav sonrası hem sonuç tarihi hem de soru kitapçıklarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, sınavın Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’nın bir bölümünü erişime açarken, sonuçların açıklanacağı tarih de takvimde netleşti.