Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Mücadele TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Yeni Malatya Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlılar, bu maçı kazanarak küme düşme potasından çıkmayı hedefliyor.