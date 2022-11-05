Özgün Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?
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Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF Spor Toto 1. Lig'de bu hafta Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı mı yayınşanacak? İşte ayrıntılı bilgiler..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği maçı CANLI: Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 kadrosu
Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Mücadele TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Yeni Malatya Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlılar, bu maçı kazanarak küme düşme potasından çıkmayı hedefliyor.






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