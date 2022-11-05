Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? TFF Spor Toto 1. Lig'de bu hafta Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı mı yayınşanacak? İşte ayrıntılı bilgiler..

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