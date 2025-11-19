YKS 2026 SINAV TARİHİ: YKS başvuru tarihi 2026 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS takvimi açıklandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek YKS için 2026 başvuru süreci ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Öğrenciler hem başvuru başlangıç tarihini hem de oturumların yapılacağı günleri araştırıyor. İşte ÖSYM 2026 sınav takviminde yer alan YKS tarihlerinin detayları…