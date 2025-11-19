YKS 2026 SINAV TARİHİ: YKS başvuru tarihi 2026 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrencinin hazırlıklarını sürdürdüğü YKS için 2026 başvuru ve sınav takvimi netleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan üniversite sınavı bu yıl da ÖSYM takvimine göre uygulanacak. Peki 2026 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?
Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS takvimi açıklandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek YKS için 2026 başvuru süreci ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Öğrenciler hem başvuru başlangıç tarihini hem de oturumların yapılacağı günleri araştırıyor. İşte ÖSYM 2026 sınav takviminde yer alan YKS tarihlerinin detayları…
YKS BAŞVURU TARİHİ 2026 NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?
YKS başvuru işlemleri 6 Şubat'ta başlayacak, 2 Mart'ta sona erecek.
TYT - AYT - YDT NE ZAMAN UYGULANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 20 Haziran 2026
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 21 Haziran 2026
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.
YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.