YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak?

Bilindiği üzere ikinci tercihler 20 Eylül saat 10.00'da başladı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Peki YKS 3.tercihler ne zaman? 140 puan alanlar YKS 3.tercihleri ne zaman yapacak?
YKS 3. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 3.tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
YKS 2.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.
Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Yerleştirme sonuçları için tarih verilmedi, sonuçların en geç önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor