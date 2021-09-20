YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak?

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CHP’li Çeviköz’ün ‘Mavi Vatan’ yorumuna Fuat Oktay'dan tepki: Cehalet ya da ihanet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Mavi Vatan politikasını ‘saldırganlık’ olarak niteleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’e sert tepki gösterdi. Oktay, "Mavi Vatan’ı savunmak milli bir duruş gerektirir. CHP’de bu milli duruş var mıdır onu bilemeyiz. Onu kendileri sorgulasınlar. Ülkemizin deniz yetki alanını sadece kara suları ile sınırlandırmaya çalışan anlayış ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir" ifadelerini kullandı.