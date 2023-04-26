ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamada 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 3 milyon 498 bin 18 aday ile rekor kırdı. YKS başvuru tarihi de uzatıldı.

2023 YKS GEÇ BAŞVURU SON GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM, YKS başvurularını tamamlayamayan adaylara imkan tanıdı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde afet bölgesi ilan edilen, kılavuzda belirtilen il/ilçelerde ikamet eden ve 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı verildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Bu adaylardan sınava girmek isteyenler, yarın saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinde, depremde afet bölgesinde ikamet ettiğini belirten seçeneği işaretleyerek başvurularını tamamlayabilecek.

2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylar da başvurularını yarına kadar aynı internet adresinden sınav ücretini ödeyerek yapabilecek.

Bu durumdaki adayların belirtilen işlemleri yapmamaları halinde başvuruları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek.

2023 YKS NE ZAMAN?

YKS 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.







