YKS SINAV GİRİŞ YERİ 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala, sınav hazırlıklarını tamamlayan adaylar şimdi sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. 21-22 Haziran’da ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav öncesi, sınav yerlerinin hangi gün duyurulacağı merakla takip ediliyor. Her yıl sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanan sınav giriş belgelerinin bu yıl da Haziran ayının ilk haftasında erişime açılması öngörülüyor. Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

2025 YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu bilgiler ışığında, 2025 YKS sınav yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi

Sınav saati ve oturum bilgisi

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri