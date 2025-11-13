YKS SINAV TARİHİ 2025: YKS başvuruları ne zaman alınacak, başvuru tarihi açıklandı mı?

Üniversite hayali kuran adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihini araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava, hem merkezi yerleştirme programlarına hem de özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen herkes katılmak zorunda. İşte 2026 YKS takvimine dair detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Üniversite sınav tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönem 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvurular 6 Şubat 2025 - 13 Mart 2025 tarihinde alındı.

2026 YKS tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanacak takvim kapsamında belli olacak.

YKS 2026 TARİHLERİ BELLİ OLDU MU Üniversite sınavı ne zaman 2026 YKS başvuruları ne zaman alınacak

YKS 2026'YA KİMLER KATILABİLİR?

2026-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

- 2025-2026 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

- Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

- Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar