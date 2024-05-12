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ÖSYM'den YKS'ye girecek engelli adaylara ek süre kararı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. ÖSYM, Kamu Denetim Kurumu’nun (KDK) tavsiyesi üzerine 2025'te başlayacak ek süre uygulamasını öne çekti ve bu yıl yapılacak YKS'de ek süre verilmesini kararlaştırdı. Peki YKS sınavında engelli adaya ek süre ne kadar verilecek?

13:06 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
YKS'ye girecek engelli adaylara ek süre var mı?
YKS'ye girecek engelli adaylara ek süre var mı?

2024 YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. ÖSYM’den YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı. ÖSYM YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre verilmesini kararlaştırdı.

YKS'ye girecek engelli adaylara ek süre verilecek mi?

Serebral palsi nedeniyle yüzde 76 oranında engelli olan bir öğrenci, parmak hareketlerinde ince beceri yokluğu bulunduğunu, kalem tutma, çizme, işlem yapma ve yazma gibi ince motor becerisi gerektiren durumlarda akranlarına göre daha yavaş hareket ettiğini belirterek, bu yıl gireceği YKS'de ek süre verilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuruda bulunmuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022'de yayımlanan yönetmelikte engelli öğrencilere ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını, ancak 2024'teki bir düzenlemeyle söz konusu uygulamanın 2024-2025 eğitim öğretim yılı başına kadar ertelendiğini bildiren öğrenci, başvurusunda bu yıl gireceği sınavda ek süreden yararlandırılmasını talep etmişti.

Başvuruyu inceleyen KDK, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak YKS'de uygulanacak olan sınavda ek süre uygulamasının, başvurucu öğrencinin yıl kaybına uğramaması adına 8-9 Haziran'da yapılacak sınavda da uygulanması adına ÖSYM'ye tavsiyede bulunmuştu.

ÖSYM de tavsiye üzerine, 2025'te başlayacak ek süre uygulamasını öne çekti ve bu yıl yapılacak YKS'yle birlikte ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların hepsine 30 dakika ek süre verilmesine karar verdi.

YKS'ye girecek engelli adaylara ek süre ne kadar, kaç dakika?

ÖSYM'nin konuya ilişkin kararında, "2024-YKS dahil yükseköğretime geçiş sınavlarında ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adaylara 30 dakika ek süre verilmesine karar verilerek, ilgili tavsiye kararınızda Başkanlığımıza yönelik belirtilen tavsiye uygulamaya alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

YKS giriş belgesi yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek. Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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