Youtube'da reklam engelleme nasıl yapılır?

YouTube'daki birçok video, para kazanma amacıyla videoların öncesinde ve oynatma sırasında ücretli reklamlar yayınlayarak ek gelir elde ediyor. Bu reklamlar 15 -30 saniye gibi sürelerde gerçekleşiyor. Sevdiğiniz içeriklerin arasına giren reklamları engelleme içeriğimizde.

YOUTUBE REKLAMLARI NASIL ENGELLENİR?

Youtube reklam engelleyici uygulamalarını ilk olarak Chrome için bahsedebiliriz. Aşamaları şu şekildedir: Menü düğmesine tıklayın. Diğer araçlar ve Uzantılara tıklayın. Karşınıza uzantılarla alakalı bir yer çıkacak. Karşınıza daha fazla uzantı edin seçeneği çıkacak. Buradan da Chrome uygulamasının mağazasına gidebileceksiniz. Ad Block ve uzantısını seçin. Bu şekilde sadece Youtube değil, bütün reklamlardan korunabilirsiniz.

YOUTUBE REKLAMLARI ENGELLEME PROGRAMLARI

Youtube reklam kaldırma programları sayesinde Youtube’da reklamlardan korunabilirsiniz:

REKLAM

AdBlock Opera Firefox Chrome AdFrender (Ücretli bir uygulamadır) Microsoft Edge uBlock Adblock Plus Adblock for YouTube uBlock Origin