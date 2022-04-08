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Youtube'da reklam engelleme nasıl yapılır?

Youtube'da reklam engelleme nasıl yapılır? Youtube'da izlediğiniz film, video klip oynatılırken aniden araya giren reklamlar can sıkıcı olabilir. Youtube reklamlarının nasıl engellendiği bu esnada merak edilip araştırılan bir konudur. Sizler için Youtube reklamların nasıl engelleneceğini araştırdık. İşte Youtube reklamlarını engellemenin yolu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Youtube reklamları nasıl kaldırılır? Youtube reklam engelleme programları
Youtube reklamlarını engelleme programları

YouTube'daki birçok video, para kazanma amacıyla videoların öncesinde ve oynatma sırasında ücretli reklamlar yayınlayarak ek gelir elde ediyor. Bu reklamlar 15 -30 saniye gibi sürelerde gerçekleşiyor. Sevdiğiniz içeriklerin arasına giren reklamları engelleme içeriğimizde.

YOUTUBE REKLAMLARI NASIL ENGELLENİR?

Youtube reklam engelleyici uygulamalarını ilk olarak Chrome için bahsedebiliriz. Aşamaları şu şekildedir: Menü düğmesine tıklayın. Diğer araçlar ve Uzantılara tıklayın. Karşınıza uzantılarla alakalı bir yer çıkacak. Karşınıza daha fazla uzantı edin seçeneği çıkacak. Buradan da Chrome uygulamasının mağazasına gidebileceksiniz. Ad Block ve uzantısını seçin. Bu şekilde sadece Youtube değil, bütün reklamlardan korunabilirsiniz.

YOUTUBE REKLAMLARI ENGELLEME PROGRAMLARI

Youtube reklam kaldırma programları sayesinde Youtube’da reklamlardan korunabilirsiniz:

  1. AdBlock
  2. Opera
  3. Firefox
  4. Chrome
  5. AdFrender (Ücretli bir uygulamadır)
  6. Microsoft Edge uBlock

  7. Adblock Plus

  8. Adblock for YouTube

  9. uBlock Origin

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