Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

16:294/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024
20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024

"20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. MEB tarafından 20 bin öğretmen ataması için başvuruların ardından sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden başlamak üzere tamamlandı. Adayların katılım sağladığı 20 bin öğretmen sözlü sınavları sonrası değerlendirme süreci başladı.

"20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları sorgulamaları e-Devlet ekranı üzerinden yakından takip ediliyor. Yeni eğitim öğretim döneminde 20 bin öğretmen ataması için alınan ön başvuru ve sözlü sınavların ardından süreç mülakat sonuçlarına geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak. " dedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

MÜLAKATLARDA 60 PUAN VE ÜZERİ ALANLAR...

Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Sonuç tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

#sözleşmeli öğretmenlik
#sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları
#MEB

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM 2024 burs başvuru ekranı açıldı mı?