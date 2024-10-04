"20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları sorgulamaları e-Devlet ekranı üzerinden yakından takip ediliyor. Yeni eğitim öğretim döneminde 20 bin öğretmen ataması için alınan ön başvuru ve sözlü sınavların ardından süreç mülakat sonuçlarına geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak. " dedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

MÜLAKATLARDA 60 PUAN VE ÜZERİ ALANLAR...

Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?