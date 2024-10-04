"20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. MEB tarafından 20 bin öğretmen ataması için başvuruların ardından sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden başlamak üzere tamamlandı. Adayların katılım sağladığı 20 bin öğretmen sözlü sınavları sonrası değerlendirme süreci başladı.
"20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları sorgulamaları e-Devlet ekranı üzerinden yakından takip ediliyor. Yeni eğitim öğretim döneminde 20 bin öğretmen ataması için alınan ön başvuru ve sözlü sınavların ardından süreç mülakat sonuçlarına geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak. " dedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
MÜLAKATLARDA 60 PUAN VE ÜZERİ ALANLAR...
Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Sonuç tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.