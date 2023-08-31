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Evlilik Kredisi Heyecanı: Faizsiz Destek İçin Vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Açıklamasını Bekliyor

Evlilik kredisi hayali kuran vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yakın zamanda yapacağı açıklamayı bekliyor. AK Parti'nin seçim taahhütlerinden biri olan faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu konularındaki ardı ardına gelen açıklamalar, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Evlilik kredisi ile gelecek olan destek, evlenmeyi planlayan çiftlere yeni bir yuva kurma fırsatı sunacak. Bu özel kredi kaynağı, kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Evlilik kredisinin, yaklaşık iki yıl geri ödemesiz olarak sunulması bekleniyor. En son açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Faizsiz evlilik kredisi için kimler başvurabilecek? Hangi bankalar evlilik kredisi verecek? İşte, bu konudaki en güncel gelişmeler ve detaylar…

14:29 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Evlilik kredisi

Evlilik kredisi

Faizsiz evlilik kredisi, kamuoyunun merakını ve ilgisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle genel seçimlere yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu evlilik kredisi, başvuru detaylarını netleştirmeye başladı. Evlilik kredisi, geri ödemesiz iki yıl süreyle sunulan ve 48 ay vade ile 150 bin TL olarak tahmin edilen bir destek. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Başvuru süreci nasıl işliyor? Evlilik kredisi için aranan şartlar neler? İşte, 2023 yılında faizsiz evlilik kredisi sağlayan bankalar ve konuya dair güncel gelişmeler...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Evlilik kredisi ile ilgili çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Henüz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri netlik kazanmadı.

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

HANGİ BANKALAR EVLİLİK KREDİSİ VERECEK?

Aile Ve Gençlik Bankası tarafından evlenecek olan kişilere destek sağlanacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka, dijital ortamda hizmet verecek. Banka, para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

125 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.


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