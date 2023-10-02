Kandil geceleri, Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Bu gecelerde yapılan ibadetlerin ve duaların kabul olacağı inancı yaygındır. Dini günler ve geceler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil gibi günlerdir. İşte 2024 Dini Günler Listesi.

Üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç ayların başlangıcı bu yıl 12 Ocak Cuma gününe denk gelmektedir. İşte 2024 kandil günleri ne zaman?

2024 yılı Dini günler takvimi şu şekilde;

2024 Ramazan Ne Zaman?

Ramazan ayı yeni yılda 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak.

2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

9 Nisan 2024 Salı günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı ise 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerine denk geliyor.

2024 Kurban Bayramı Ne Zaman?

15 Haziran 2024 Cumartesi Arefe günü olacak. Kurban Bayramı ise 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü son bulacak.

2024 Kandil Günleri

11 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

6 Şubat SALI: MİRAC KANDİLİ

24 Şubat CUMARTESİ: BERAT KANDİLİ

5 Nisan CUMA: KADİR GECESİ

7 Temmuz PAZAR: HİCRİ YILBAŞI

16 Temmuz SALI: AŞURE GÜNÜ

14 Eylül CUMARTESİ: MEVLİD KANDİLİ

Regaib Gecesi nedir?

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili, Recep ayının ilk gecesidir. Bu gecede, Müslümanlar ibadetlerini artırarak, dua ve istiğfar ederek Allah'a yönelirler. Regaib Kandili'nde ayrıca Kur'an-ı Kerim okunur, nafile namaz kılınır ve oruç tutulabilir.

Miraç Gecesi nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göklere yükseldiği gece olan Miraç Kandili, Şaban ayının 27. gecesidir. Bu gecede, Müslümanlar Miraç mucizesini anarak, dua ve niyazda bulunurlar. Miraç Kandili'nde ayrıca Kur'an-ı Kerim okunur, nafile namaz kılınır ve oruç tutulabilir.

Berat Gecesi nedir?

İnsanların kaderlerinin belirlendiği gece olan Berat Kandili, Şaban ayının 14. gecesidir. Bu gecede, Müslümanlar tövbe ederek, günahlarından arınma niyetiyle dua ederler. Berat Kandili'nde ayrıca Kur'an-ı Kerim okunur, nafile namaz kılınır ve oruç tutulabilir.

Kadir Gecesi nedir?

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu gece, Müslümanların en kutsal gecesi olarak kabul edilir. Kadir Gecesi'nde, Müslümanlar ibadetlerini artırarak, dua ve niyazda bulunurlar. Kadir Gecesi'nde ayrıca Kur'an-ı Kerim okunur, nafile namaz kılınır ve oruç tutulabilir.

Mevlid Gecesi nedir?

Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) doğumunun kutlandığı Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesidir. Bu gecede, Müslümanlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anar, ilahiler söyler ve dualar ederler. Mevlid Kandili'nde ayrıca Kur'an-ı Kerim okunur, nafile namaz kılınır ve oruç tutulabilir.







