29 Ekim'de noterler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda noterlerde işlem yapılabilecek mi?

29 Ekim’de noterler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı’nda noterlerde işlem yapılabilecek mi?

00:5129/10/2025, Çarşamba
29 Ekim’de noterler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı’nda noterlerde işlem yapılabilecek mi?
29 Ekim’de noterler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı’nda noterlerde işlem yapılabilecek mi?

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi noter işlemlerini tamamlamak istiyor. Ancak '29 Ekim’de noterler açık mı, kapalı mı?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte 29 Ekim'de noterlerin çalışma durumu hakkındaki bilgiler.

“29 Ekim’de noterler açık mı, kapalı mı?” sorusu Cumhuriyet Bayramı öncesi araştırılıyor. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü noterler resmî tatil nedeniyle kapalı olacak. İşte noterlerin mesai durumu ve tatil sonrası işlem tarihleri...


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda noterler hizmet veriyor mu?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmî tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle 29 Ekim 2025 Çarşamba günü noterler kapalı olacak. Türkiye genelindeki tüm noterlerde işlem yapılamayacak. Araç satışı, vekaletname çıkarma, tapu işlemleri veya imza onayı gibi işlemler, tatil öncesinde veya 30 Ekim Perşembe gününden itibaren yapılabilecek.


Tatil öncesi yoğunluk uyarısı

Uzmanlar, noterlerde yaşanabilecek yoğunluğa karşı vatandaşlara uyarıda bulunuyor. 29 Ekim öncesinde işlem yapacak olanların randevularını erken saatlere almaları ve resmî tatil yoğunluğunu göz önünde bulundurmaları öneriliyor.


2026 resmî tatil takvimi

Yeni yılın tatil planlarını yapmak isteyenler için 2026 resmî tatil günleri de belli oldu:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

29 Ekim 2026 Çarşamba (Arife) – 30 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı



