29 Ekim’de noterler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı’nda noterlerde işlem yapılabilecek mi?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmî tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle 29 Ekim 2025 Çarşamba günü noterler kapalı olacak. Türkiye genelindeki tüm noterlerde işlem yapılamayacak. Araç satışı, vekaletname çıkarma, tapu işlemleri veya imza onayı gibi işlemler, tatil öncesinde veya 30 Ekim Perşembe gününden itibaren yapılabilecek.