Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri nasıl sorgulanır? 2025-2026 MEB AÖL sınav takvimi

Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri nasıl sorgulanır? 2025-2026 MEB AÖL sınav takvimi

23:3228/11/2025, Cuma
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgelerini erişime açtı. AÖL e-sınavları Aralık ayında 3 oturum hâlinde yapılacak. İşte AÖL sınav tarihleri ve giriş belgesi alma ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin beklediği duyuruyu yayımlayarak 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem e-sınav giriş belgelerini erişime açtı. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle aolweb.meb.gov.tr üzerinden sisteme girerek “Öğrenci Genel Bilgileri → E-Sınav Giriş Belgesi” bölümünden fotoğraflı belgelerini indirebiliyor.


Sınava girecek adayların yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekiyor. Her bir ders için 10 sorudan oluşan, 4 seçenekli testler uygulanacak.


AÖL 2025-2026 sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları Aralık ayında 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. Her oturum için öğrencilere 100 dakika süre tanınacak.

AÖL 1. Dönem Sınav Takvimi

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar – 10.00

Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden biri ile kabul edilecek.


AÖL sınav giriş belgesi nereden alınır?

Öğrenciler sınav yerlerini görüntülemek için aşağıdaki adrese giriş yapabilir:

Sisteme giriş yaptıktan sonra “E-Sınav Giriş Belgesi” sekmesinden sınav yeri, tarih ve saat bilgileri içeren belge indirilebilir.

