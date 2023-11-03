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Al Shabab Riyadh - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig 12. haftasında Al Shabab Riyadh evinde Karim Benzema’lı Al Ittihad-Jeddah’ı konuk ediyor. Deplasmanda 6 maçtır kaybetmeyen ve toplamda 4 maçtır kazanamayan Al Ittihad-Jeddah zirve yarışına yara almadan devam etmek istiyor. Son maçta Al Feiha’yı 3-0 yenen Al Ittihad, Hamdallah ve Karim Benzema’nın golleriyle kazanmıştı. Al Ittihad zorlu deplasmanda bugün yine en büyük kozları iki golcü oyuncu olacak. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:21 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 11:28 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Shabab Riyadh - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta?

Al Shabab Riyadh - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta?

Al Ittihad-Jeddah, Suudi Arabistan Pro Lig 12. haftasında deplasmanda Al Shabab Riyadh ile karşılaşacak. Ligde 12 puanla 6. sırada bulunan Al Ittihad, Al Shabab ile karşılaştığı son 5 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligde 12 puanla 11. sırada yer alan Al Shabab ise evinde oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.

AL SHABAB RİYADH - AL ITTİHAD-JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig 12. haftası Al Shabab Riyadh - Al Ittihad-Jeddah maçı bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL SHABAB RİYADH - AL ITTİHAD-JEDDAH MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL SHABAB RİYADH

18 Seung-Gyu Kim

14 Romain Saiss

88 Nader Abdullah Al Sharari

6 Gustavo Cuellar

11 Hattan Babhir

15 Husain Al Monassar

23 Yannick Carrasco

27 Fawaz Al Sagourq

2 Hamad Al Yami

13 Carlos Carvalho

20 Habib Diallo

AL ITTİHAD-JEDDAH

34 Marcelo Grohe

4 Omar Hawsawi

5 Luiz Felipe

15 Hasan Kadesh

28 Ahmed Bamsaud

6 Sultan Farhan

7 N'Golo Kante

9 Karim Benzema

10 Igor Coronado

13 Muhannad Shanqeeti

70 Haroune Camara

AL SHABAB RİYADH - AL ITTİHAD-JEDDAH CANLI SKOR

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI









#Al Shabab Riyadh
#Al Ittihad-Jeddah
#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Karim Benzema
24 dakika önce
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