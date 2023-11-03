Al Shabab Riyadh - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta?
Al Ittihad-Jeddah, Suudi Arabistan Pro Lig 12. haftasında deplasmanda Al Shabab Riyadh ile karşılaşacak. Ligde 12 puanla 6. sırada bulunan Al Ittihad, Al Shabab ile karşılaştığı son 5 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligde 12 puanla 11. sırada yer alan Al Shabab ise evinde oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.
AL SHABAB RİYADH - AL ITTİHAD-JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
AL SHABAB RİYADH - AL ITTİHAD-JEDDAH MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL SHABAB RİYADH
18 Seung-Gyu Kim
14 Romain Saiss
88 Nader Abdullah Al Sharari
6 Gustavo Cuellar
11 Hattan Babhir
15 Husain Al Monassar
23 Yannick Carrasco
27 Fawaz Al Sagourq
2 Hamad Al Yami
13 Carlos Carvalho
20 Habib Diallo
AL ITTİHAD-JEDDAH
34 Marcelo Grohe
4 Omar Hawsawi
5 Luiz Felipe
15 Hasan Kadesh
28 Ahmed Bamsaud
6 Sultan Farhan
7 N'Golo Kante
9 Karim Benzema
10 Igor Coronado
13 Muhannad Shanqeeti
70 Haroune Camara