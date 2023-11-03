Al Ittihad-Jeddah, Suudi Arabistan Pro Lig 12. haftasında deplasmanda Al Shabab Riyadh ile karşılaşacak. Ligde 12 puanla 6. sırada bulunan Al Ittihad, Al Shabab ile karşılaştığı son 5 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligde 12 puanla 11. sırada yer alan Al Shabab ise evinde oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.