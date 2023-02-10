Cristiano Ronaldo’dan gol yağmuru: Al Wahda 0-4 Al Nassr
Suudi Arabistan Pro Lig’inde Al Wahda evinde dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr’ı konuk etti. Maç Al Nassr’ın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlanırken Cristiano Ronaldo attığı 4 golle maça damga vurdu. Bu galibiyet Al Nassr’ı liderliğe taşıdı. Al Wahda - Al Nassr maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
09:34 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Wahda 0-4 Al Nassr
Suudi Arabistan Pro Lig’inde Al Wahda ve Al Nassr karşı karşıya geldi. Maç Al Nassr’ın 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 4 golünde sahibi Cristiano Ronaldo maça damga vurdu.
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