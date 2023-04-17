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Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor! Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

15:47 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Alanyaspor- Galatasaray

Alanyaspor- Galatasaray

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan farkla önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, deplasmanda güçlü Antalya ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligde son 17 maçında 16 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan sarı kırmızılılar, performansını sürdürmek istiyor.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SARI KIRMIZILILARDA 5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira Alanyaspor Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.



#alanyaspor
#galatasaray
#süper lig
35 dakika önce
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