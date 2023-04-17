Alanyaspor- Galatasaray
Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan farkla önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, deplasmanda güçlü Antalya ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligde son 17 maçında 16 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan sarı kırmızılılar, performansını sürdürmek istiyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
SARI KIRMIZILILARDA 5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira Alanyaspor Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.