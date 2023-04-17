Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan farkla önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, deplasmanda güçlü Antalya ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligde son 17 maçında 16 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan sarı kırmızılılar, performansını sürdürmek istiyor.