2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/3 başvuruları 7 Ekim’de başlamıştı. 14 Ekim’de sona erecek ALES başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapılmakta. ALES/3 geç başvurusu ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihi belli oldu.