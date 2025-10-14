ALES/3 geç başvuru tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı'na katılacak adaylar, geç başvurularını 21 Kasım 2025 tarihinde yapacak. İşte ÖSYM ALES başvuru ücreti ve sınav tarihleri.
2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/3 başvuruları 7 Ekim’de başlamıştı. 14 Ekim’de sona erecek ALES başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapılmakta. ALES/3 geç başvurusu ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihi belli oldu.
ALES/3 GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre, ALES 3 geç başvuruları 21 Ekim 2025 günü saat 23:59'a kadar alınacak.
ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES başvuru ücreti 850 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.