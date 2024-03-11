Amasya'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Amasya akşam ezanı, akşam namazı ve Amasya namaz vakitleri haberimizde.

Amasya iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Amasya imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Amasya namaz vakitleri ve Amasya imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor 2024?

Bu yıl Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. İlk gün olan Pazartesi, Müslümanlar için iftar saatlerini bekleyeceği heyecan dolu bir gün olacak. Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar devam edecek, bu süre içinde Müslümanlar tuttukları oruçlarla manevi bir arınma sürecinden geçecekler.

İlk iftar ne zaman 2024?

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Amasya'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Amasya'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:46'da akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Amasya'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Amasya'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:04'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Amasya'nın Tarihi

Amasya, tarih boyunca önemli birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Hititler, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlere başkentlik yapmıştır. Osmanlı döneminde ise kültürel ve idari bir merkez olarak önem kazanmıştır. Ayrıca, Osmanlı padişahlarından birçoğunun doğum yeridir ve Amasya Tamimi'nin burada kaleme alındığı bilinmektedir.

Amasya'nın Coğrafi Konumu

Amasya, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin Orta Kuzey bölümünde yer alır. Yeşilırmak Nehri'nin kenarında kurulu olan şehir, Amasya Dağları'nın eteklerinde konumlanmıştır. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Amasya, coğrafi konumu itibarıyla da önemli bir şehirdir.

Amasya'nın Nüfusu

Amasya, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir ancak nüfusu diğer büyük şehirlere kıyasla daha azdır. 2022 itibarıyla nüfusu 330 bin civarındadır. Şehir, tarım, turizm ve küçük ölçekli sanayi faaliyetleriyle geçimini sağlamaktadır.

Amasya'nın Posta Kodu

Amasya'nın posta kodları, şehrin farklı ilçelerine ve semtlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin, Merkez ilçesinin posta kodu 050XX iken, Merzifon ilçesinin posta kodu 053XX'dir. Amasya'nın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







