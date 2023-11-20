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Ankara'da bugün okullar tatil mi? 20 Kasım kar tatili açıklaması

Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Okullarda bugün ders işlenip işlenmeyeceği merak edilen illerden biri de Ankara oldu. İşte "20 Kasım bugün Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Ankara'da okulların durumu...

09:08 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:47 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kar tatili

Kar tatili

20 Kasım Ankara'da kar tatili olup olmayacağı araştırılıyor. Türkiye genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Birçok ilde olumsuz hava şartları sebebiyle valilikler eğitime ara verme kararı aldı. 20 Kasım Ankara’da okullar tatil mi? sorusu da bu bağlamda merak ediliyor. Meteoroloji'nin soğuk ve yağışlı havalara karşı peş peşe uyarılarının ardından birçok kent beyaza büründü. AFAD, 15 il için turuncu, 16 il için ise sarı uyarı olmak üzere toplam 31 il için meteorolojik uyarıda bulundu. Peki, Ankara Valiliği kar tatili ilan etti mi? Bugün Ankara’da okullar tatil mi? İşte son gelişmeler…

20 KASIM PAZARTESİ ANKARA’DA KAR TATİLİ VAR MI, OKULA GİDİLECEK Mİ?

Türkiye’nin dört bir yanında soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Valilikler de öğrencilerin bu havalardan etkilenmemesi ve zarar görmemesi için kar tatili kararı alabiliyor. 20 Kasım Pazartesi günü Ankara Valiliği’nden herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. Şu an için Ankara’da kar tatili olmayacak ve öğrenciler okula gidecek.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI!

DHA'da yer alan habere göre, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı özellikle Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Ayaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağış ile araçların ve çatıların üzerleri karla kaplandı.




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