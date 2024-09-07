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AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖF 2024 yeni dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

"AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme süreci merak konusu oldu. Kayıt tarihlerini kaçırmak istemeyen Fakülte öğrencileri, AÖF kayıt takvimini inceliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak/bitecek?

12:15 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

"AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖF 2024 yeni dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinden duyuruldu. Her yıl ekim ayında başlayan kayıt yenileme için takvimiyle sürecin ayrıntıları paylaşıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Belirlenen takvime göre, kayıt yenileme süreci ekim ayının ilk günlerinde başlayacak. AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Takvimle güz dönemi ara sınavı ve güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri paylaşıldı.

Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.

#AÖF
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#AÖF kayıt tarihleri
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