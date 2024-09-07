"AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖF 2024 yeni dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinden duyuruldu. Her yıl ekim ayında başlayan kayıt yenileme için takvimiyle sürecin ayrıntıları paylaşıldı.