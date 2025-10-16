Yeni Şafak
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ: AUZEF vize sınavları ne zaman, ara sınav tarihleri 2025 açıklandı mı?

16:2616/10/2025, Perşembe
AUZEF vize final sınavları ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi sınav takvimi merak konusu oldu. Yeni kayıt yaptıran ve kayıt yenileyen öğrenciler, akademik takvimde yer alan vize sınavı tarihlerini araştırıyor. Peki, 2025-2026 eğitim yılı AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF öğrencileri için sınav heyecanı yeniden başlıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen Açık ve Uzaktan Eğitim programlarında kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, güz dönemi ara sınav tarihlerini merakla bekliyor. İşte AUZEF vize sınav takvimi ve sınavlara ilişkin detaylar…

AUZEF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Ara Sınav (Vize) oturumları 08 Kasım - 09 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ İŞLEMLERİ UZATILDI

Sınav merkezi tercih işlemleri 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Tercihinizi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden veya AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Sınav merkezi tercihi bulunmayan öğrencilerin yerleştirmeleri, AKSİS’teki MERNİS bilgileri esas alınarak yapılacaktır.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Ara Sınav (Vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025

#auzef
#auzef güz dönemi sınav
#Auzef Sınav Takvimi
