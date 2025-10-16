AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ: AUZEF vize sınavları ne zaman, ara sınav tarihleri 2025 açıklandı mı?

AUZEF öğrencileri için sınav heyecanı yeniden başlıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen Açık ve Uzaktan Eğitim programlarında kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, güz dönemi ara sınav tarihlerini merakla bekliyor. İşte AUZEF vize sınav takvimi ve sınavlara ilişkin detaylar…