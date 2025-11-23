İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 8-9 Kasım tarihleri arasında uygulanan güz dönemi vize sınavları sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. AUZEF ara sınavına ilişkin sonuçlar henüz erişime açılmadı. Peki 2025 güz dönemi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınavlarının ardından sonuç tarihi araştırılıyor.
2025 AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF ara sınavına ilişkin sonuçlar henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl AUZEF sınav sonuçları sınavın tamamlamasının ardından 2 hafta sonra erişime açılmıştı. Geçmiş döneme bağlı olarak sonuçların 18-21 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
AUZEF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenecek.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra itirazlar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapabilecek. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacak.