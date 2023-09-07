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Ballon d'Or 2023'te Messi ve Ronaldo yok: Fenerbahçe’li eski futbolcu aday!

Fransız futbol dergisi France Football tarafından her yıl Paris’te düzenlenen Ballon d’Or için geri sayım başladı. Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'da 2023 yılının adayları belli oldu. Listede 18 yıl sonra Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yer almadı. Listede Fenerbahçe’de de forma giyen stoper oyuncusu yer aldı. Peki, Ballon d’Or 2023 adayları kimler? Ballon d’Or 2023 ne zaman düzenlenecek? İşte detaylar.

09:39 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ballon d’Or 2023 adayları kimler?

Ballon d’Or 2023 adayları kimler?

Ballon d'Or 2023 yılı adayları belli oldu. dünyanın en iyi futbolcusuna verilen prestijli futbol ödülü Ballon d’Or’da bu yıl 18 senenin ardından Messi ve Ronaldo yer almadı. Listede Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giymiş bir futbolcu da yer alıyor. Peki, Ballon d’Or 2023 adayları kimler? İşte detaylar.

BALLON D’OR 2023 ADAYLARI KİMLER?

2023 Ballon d'Or adayları şu şekilde:

  1. Josko Gvardiol
  2. Jamal Musiala
  3. Andre Onana
  4. Karim Benzema
  5. Mohamed Salah
  6. Bukayo Saka
  7. Kevin De Bruyne
  8. Jude Bellingham
  9. Randal Kolo Muani
  10. Bernando Silva
  11. Kvaratskhelia
  12. Nicolo Barella
  13. Emi Martinez
  14. Ruben Dias
  15. Erling Haaland
  16. Odegaard
  17. İlkay Gündogan
  18. Yassine Bounou
  19. Julian Alvarez
  20. Vinicius Jr.
  21. Robert Lewandowski
  22. Griezmann
  23. Lautaro Martinez
  24. Lionel Messi
  25. Rodri
  26. Kim Min Jjae
  27. Luka Modric
  28. Kylian Mbappe
  29. Victor Osimhen
  30. Harry Kane

BALLON D’OR 2023 NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Ballon d’Or 2023 30 Ekim'de Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek ve dünyanın en iyi oyuncusu belli olacak.

BALLON D’OR 2022 KİM KAZANDI?

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Ballon d’Or 2022’nin kazananı Karim Benzema oldu. En büyük adaylar arasında Kylian Mbappé, Robert Lewandowski ve Sadio Mane bulunuyordu.



#Ballon d'Or
#Ronaldo
#Messi
#Kim Min-Jae
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