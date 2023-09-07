Ballon d’Or 2023 adayları kimler?
Ballon d'Or 2023 yılı adayları belli oldu. dünyanın en iyi futbolcusuna verilen prestijli futbol ödülü Ballon d’Or’da bu yıl 18 senenin ardından Messi ve Ronaldo yer almadı. Listede Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giymiş bir futbolcu da yer alıyor. Peki, Ballon d’Or 2023 adayları kimler? İşte detaylar.
BALLON D’OR 2023 ADAYLARI KİMLER?
2023 Ballon d'Or adayları şu şekilde:
- Josko Gvardiol
- Jamal Musiala
- Andre Onana
- Karim Benzema
- Mohamed Salah
- Bukayo Saka
- Kevin De Bruyne
- Jude Bellingham
- Randal Kolo Muani
- Bernando Silva
- Kvaratskhelia
- Nicolo Barella
- Emi Martinez
- Ruben Dias
- Erling Haaland
- Odegaard
- İlkay Gündogan
- Yassine Bounou
- Julian Alvarez
- Vinicius Jr.
- Robert Lewandowski
- Griezmann
- Lautaro Martinez
- Lionel Messi
- Rodri
- Kim Min Jjae
- Luka Modric
- Kylian Mbappe
- Victor Osimhen
- Harry Kane
BALLON D’OR 2023 NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
Ballon d’Or 2023 30 Ekim'de Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek ve dünyanın en iyi oyuncusu belli olacak.
BALLON D’OR 2022 KİM KAZANDI?
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Ballon d’Or 2022’nin kazananı Karim Benzema oldu. En büyük adaylar arasında Kylian Mbappé, Robert Lewandowski ve Sadio Mane bulunuyordu.