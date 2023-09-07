Ballon d'Or 2023 yılı adayları belli oldu. dünyanın en iyi futbolcusuna verilen prestijli futbol ödülü Ballon d’Or’da bu yıl 18 senenin ardından Messi ve Ronaldo yer almadı. Listede Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giymiş bir futbolcu da yer alıyor. Peki, Ballon d’Or 2023 adayları kimler? İşte detaylar.