İSKİ tarafından barajladaki genel doluluk oranları açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 30,32'ye kadar düştüğü tespit edildi. Peki İSKİ 6 Ekim baraj doluluk oranlarında son durum ne? İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte barajlardaki son durum...
İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
6 Ekim Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 27,28 olarak ölçüldü.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %17,73
Darlık Barajı: %41,74
Elmalı Barajı: %50,47
Terkos Barajı: %33,56
Alibey Barajı: %15,86
Büyükçekmece Barajı: %31,69
Sazlıdere Barajı: %29,85