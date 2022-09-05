Cenk Tosun olaylı Ankaragücü Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun, Ankaragücü maçı sonrasında kendisine bir holigan tarafından atılan tekme hakkında konuştu.

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇINDA NE OLDU?

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Sarı-Lacivertliler, 2020- 2021 sezonunda Süper Lig’de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 4 maçtır kazanamayan Başkent ekibi, Süper Lig’deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindiremedi.

Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Sarı-Lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk maçtan da puansız ayrıldı. 12 maçtır 3 puana hasret kalan ve 1 puanla ligin son sırasında yer alan Ankara temsilcisinde gerginlik hat safhaya ulaştı, maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

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Hakem Mete Kalkavan’ın son düdüğü çalmasının ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş’ın milli golcüsü Cenk Tosun’a uçan tekme attı, Beşiktaşlı futbolculara müdahale etti. Araya giren futbolcular, olayın büyümesini önledi, güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkardı. Olaylar esnasında sahaya atlayan kişiye müdahale eden Josef de Souza, kırmızı kart gördü

MAÇIN ARDINDAN CENK TOSUN'UN AÇIKLAMALARI

Maçı geçtim, yenersin ya da yenilirsin o ayrı. Maçtan sonra olanlar kabul edilecek durum değil. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize gelip uçan tekme ile bize müdahale edebiliyor?

Şansına bir adım attım. Belki o adımı atmasam Salih'in beline o tekme gelecek ve Salih'in futbol hayatı bitecek. Gerçekten çok üzücü. Josef'in kartını hiç anlamadım.

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Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara gitti. Böyle bir şey yok.

JOSEF DE SOUZA'NIN KIRMIZI KARTI İPTAL EDİLECEK Mİ?

Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı maç ardından yaptığı açıklamada; "Josef'in gördüğü bu kırmızı kartı kabul etmiyoruz. Genç bir oyuncumuzun olayları tetiklediğini söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir kusuru varsa, bu bize iletilirse, biz gereğini yaparız. Bizim bir oyuncumuza da kimsenin el, dil uzatmasına izin vermeyiz. Sahaya giren saldırgan, hakeme de saldırabilirdi. Josef de Souza, hakeme saldırmak üzereyken müdahale edip hakemi korusa kime kırmızı kart gösterilecekti?" Josef'in kırmızı kartı İptal edilmelidir." dedi.

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"Josef'in kırmızını kabul edemiyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Duyguların yoğun olduğu anlar yaşandı. Josef'in neden kırmızı kart gördüğünü anlamıyorum. Kendi takım arkadaşını koruduğu anda kart gördü. Duyguları anlarım ama taraftarın sahaya girmesi ve futbolcumuza saldırması kabul edilemez. Josef'in kırmızını bu anlamda kabul edemiyorum" dedi.

"Bu çok net haksızlık"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "Cenk Tosun, bir adım atmasa belime tekme yiyecektim taraftardan. Josef de bunu görüp taraftarı ittirerek uzaklaştırmak istiyor ve sonra kırmızı kart görüyor. Ne yapacaktı orada? Bu çok net haksızlık, düzeltilmesi gerekiyor, umarım ceza almaz" şeklinde konuştu.