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Tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesabına yatırılacak

Tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesabına yatırılacak

17:2420/09/2024, الجمعة
G: 20/09/2024, الجمعة
Yeni Şafak
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Çiftçi destek ödemeleri yattı mı?
Çiftçi destek ödemeleri yattı mı?

Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? sorusu yanıtını buldu. Çiftçi destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan açıklama geldi. Bakan Yumaklı, 1 milyar 962 milyon 46 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki süt desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 962 milyon 46 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları,
çiğ süt
için 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 lira,
bitkisel ürün sigortası
için 600 milyon lira,
hayvan hastalıkları tazminatı
için 110 milyon 424 bin 58 lira,
kırsal kalkınma yatırımları
için 86 milyon 872 bin 475 lira,
hububat
,
baklagil
ve
dane mısır
için 14 milyon 442 bin 653 lira,
sertifikalı tohum kullanımı
için 1 milyon 292 bin 825 lira,
hayvan gen kaynakları
için de 170 bin 880 lira olarak belirlendi. Söz konusu destekler bugün tek parça halinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Süt desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Süt desteği ödemeleri ise TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara 27 Eylül'de ödenecek.

#Çiftçi destek ödemesi
#Tarımsal destek ödemeleri
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

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Tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesabına yatırılacak