Bakan Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları,

çiğ süt

için 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 lira,

bitkisel ürün sigortası

için 600 milyon lira,

hayvan hastalıkları tazminatı

için 110 milyon 424 bin 58 lira,

kırsal kalkınma yatırımları

için 86 milyon 872 bin 475 lira,

hububat

,

baklagil

ve

dane mısır

için 14 milyon 442 bin 653 lira,

sertifikalı tohum kullanımı

için 1 milyon 292 bin 825 lira,

hayvan gen kaynakları