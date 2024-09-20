Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? sorusu yanıtını buldu. Çiftçi destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan açıklama geldi. Bakan Yumaklı, 1 milyar 962 milyon 46 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki süt desteği ödemeleri ne zaman verilecek?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 962 milyon 46 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.
Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
Süt desteği ödemeleri ne zaman verilecek?
Süt desteği ödemeleri ise TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara 27 Eylül'de ödenecek.