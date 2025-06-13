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Çiftçi destek ödemesi yattı mı? Açıklama Bakan İbrahim Yumaklı’dan geldi

Çiftçi destek ödemesi yattı mı? Açıklama Bakan İbrahim Yumaklı’dan geldi

16:3313/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Çiftçi destekleri yattı mı?
Çiftçi destekleri yattı mı?

Türkiye'de çiftçilere yönelik çeşitli destek ödemeleri yapılmaktadır. Bu destekler, genellikle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen politikalar ve bütçeler doğrultusunda çiftçilerin hesaplarına aktarılır. 2025 yılı için de bu destekler devam etmekte. Müjde Bakan Yumaklı’dan geldi. 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak." dedi. Çiftçilere hasadın hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, bütün Türkiye'de hasat mevsimi olduğunu, ürünlerin gelişimi tamamlandıkça hasadın yapıldığını belirtti. Bakanlık olarak gıda arz güvenliğini sağlama adına proaktif çalışmalara devam ettiklerini bildiren Yumaklı, her yerde üreticilerin yanında olduklarını anlattı.

Çiftçi destekleri yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şunları söyledi: "Bir destek müjdesini de Batman'dan bütün ülkemizdeki üreticilere vermek istiyorum. Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Böylece şu ana kadar, yani 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktardığımız destek ödemesi tutarı 83 milyar lira. Sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulacak.

Üretimin her aşamasında üreticilerle birlikteyiz. Üretimin her aşamasında üreticilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların hemen yanı başındayız çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın altını çizdiği güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor. Ülkemizin her bir karışında üretim yapan, üretime katkı veren, üretimin gelişmesi için destek veren kimler varsa her birine çok teşekkür ediyorum."



#Çiftçi destekleri
#tarım ve orman bakanlığı
#mazot gübre desteği
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