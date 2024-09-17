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Çocuklarda ishal nasıl önlenir? Uzmanı ölüm oranını açıklayarak uyardı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Sertan Kara, "İshal, 1-59 aylık çocuklarda dünya genelinde en sık görülen üçüncü ölüm nedenidir" diyerek çocuklarda ishalin önemi önlenmesi ve tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

13:43 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
İshal
İshal

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Sertan Kara, ishalin çocuklarda yaygın bir sağlık sorunu olduğunu ve özellikle bebekler ve küçük çocuklar için ciddi riskler taşıdığını belirtti. Doç. Dr. Kara ishalin önemsenmesi gerektiğini ifade ederek, "İshal, 1-59 ay arası çocuklarda, dünya genelinde en sık görülen üçüncü ölüm nedenidir. İshale genellikle bulantı, kusma, ateş, karın ağrısı, kramplar, iştahsızlık ve baş ağrısı eşlik etmekte olup en yaygın sebebi bağırsak enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonlar, mikrop, bulaşmış gıdalar, içme suyu veya kötü hijyen sonucu kişiden kişiye bulaşır. İshalin en büyük tehlikesi sıvı kaybıdır. Şiddetli sıvı kaybının belirtileri arasında uyuşukluk, çökük gözler, su içme isteğinin azalması, tansiyon düşüklüğü, nabız hızlanması ve idrar miktarında azalma yer almaktadır" dedi.

Çocuklarda ishal nasıl önlenir?

İshalin önlenmesi için alınması gereken önlemleri sıralayan Kara, "Güvenli içme suyu kullanımı, el yıkama ve hijyen kurallarına uyum, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme, Rotavirüs aşısı yapılmasıdır. İshal ve kusma sayısı çok fazlaysa, çocuk su içmek istemiyorsa, sıvı kaybı belirtileri varsa, dışkıda kan varsa, çocuk 6 aydan küçükse veya kronik bir hastalığı varsa mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini ifade etmektedir. İshal, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup, temiz besin ve su kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve Rotavirüs aşılaması ile ishal vakaları büyük ölçüde önlenebilir" ifadelerini kullandı.



#ishal
#ishal belirtileri
#sağlık
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