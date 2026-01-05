Editörün notu…

Mustafa Kahraman





Son 10 yıldır, geride bıraktığımız yılın genel bir değerlendirmesi ile adım attığımız yeni yıl ağırlıklı olmak üzere önümüzdeki yıllara doğru bir projeksiyonla, Türkiye’nin gelecek vizyonunu ve dünyadaki misyonunu yansıtan VİZYON EKİ çıkarıyoruz.

Elinizdeki bu 3 kitap, 144 sayfalık eserde de; 2025’te siyaset, ekonomi, sanayi, ulaştırma, altyapı, tarım, şehirleşme, çevre, teknoloji, enerji, kalkınma hamleleri, eğitim, sağlık, sosyoloji, demografi, dış politika-diplomasi ve daha pek çok alanda Türkiye’nin fotoğrafını çektik; 2026 ve sonrasının hedeflerini kadraja aldık.

YENİ ŞAFAK VİZYON EKİ, klasik bir ek kadrosunun ürünü değildir. Özellikle son 6 yıldır, yazarlarımızın kahir ekseriyeti ile Gazete’nin kadrosunda bulunan emekçilerin çoğunun bu aşta tuzu olmuştur.

Sayfa operatörlerinden görsel yöneticilere; politika, polis-adliye muhabirlerinden dış haberlere, ekonomi-sağlık muhabirlerinden kültür-sanat muhabirlerine ve bu servislerin şef ve müdürlerine… pek çok arkadaşımız dosya hazırlamış, malzeme temin etmiştir.

VİZYON 2026’ya ise “kümenin hiçbir elemanı dışta kalmadan”, kadronun tamamı destek vermiş, katkı sunmuştur. Tüm editörlerimiz; bir taraftan Gazete sayfalarını yaparken, fırsat buldukça mesai içi, yetiştiremedikleri tekdirde de değerli zamanlarından fedakârlık yaparak kazanımlarının meyvesini EK’in sayfalarına yansıtmıştır.

Yazı İşleri Müdürlerimiz Fatma Demircioğlu Parlar, İdris Saruhan ve Yılmaz Yıldız, özgün dosyalar hazırlamıştır. Gece Müdürümüz Mustafa Duran, tüm dosyaların paylaşım ve toparlanmasına nezaret etmiş, metinleri dikkatle edit ederek mutfağın işini kolaylaştırmıştır. Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan, gerek sorumlu olduğu büronun organizasyonunu yaparak gerekse de bürokrasinin labirentlerini büyük bir sabır ve ustalıkla aşarak yazı, bilgi ve belge akışını sağlamıştır.

Ve elbette Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu, bütün bu serüveni büyük bir disiplin, dikkat ve özveri ile yönetmiş ve yönlendirmiştir. Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü de ilân konsepti ve prosedürünün EK’le eşleşmesini büyük bir titizlik ve profesyonellikle yöneterek Yazı İşleri’nin işini kolaylaştırmıştır.

Yazarlarımız yazılarıyla, Bakanlarımız bizzat yazarak ve/veya ekiplerini seferber ederek YENİ ŞAFAK 2026 VİZYON EKİ’nin vücut bulmasına omuz vermişlerdir.