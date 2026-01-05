Krizleri aşan devlet aklı 

Türkiye, son yıllarda izlediği bağımsız ve milli dış politika çizgisiyle bölgesel dengeleri yeniden şekillendiren bir aktör konumuna yükseldi. Yürütülen çok boyutlu diplomasi anlayışı, gerilimleri yönetebilen, krizleri fırsata dönüştürebilen ve Türkiye’nin çıkarlarını merkeze alan bir perspektifi esas alıyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır ile ilişkilerde başlatılan normalleşme süreci, Türkiye’nin bölgesel etkinliğini tahkim eden stratejik bir açılım olarak öne çıkıyor.

YENİDEN GÜVEN İNŞASI

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, geçmiş dönemde yaşanan krizlere rağmen devlet aklı ve stratejik sabırla yeniden rayına oturtuldu. Ankara, ilkeli duruşunu korurken, bölgesel istikrar ve İslam dünyasının ortak menfaatleri doğrultusunda diyalog kanallarını açık tutmayı tercih etti. Gelinen noktada, iki ülke arasında karşılıklı güvenin yeniden tesisine yönelik önemli adımlar atıldı.

LİDERLER DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında kurulan doğrudan temas, normalleşme sürecinin en kritik dayanaklarından biri oldu. Ekonomi, savunma sanayii, enerji ve turizm alanlarında geliştirilen iş birliği, Türkiye’nin üretim gücü ile Suudi Arabistan’ın yatırım kapasitesini buluşturuyor. Bu yakınlaşma, yalnızca ikili ilişkileri değil, bölgesel barış ve istikrarı da güçlendiren bir zemin oluşturuyor.

REKABETTEN İŞ BİRLİĞİNE

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkiler, geçmişte yaşanan görüş ayrılıklarının ardından yeni bir anlayışla ele alındı. Ankara’nın sahadaki kararlılığı ve diplomatik kapasitesi, Abu Dabi yönetiminin Türkiye’yi vazgeçilmez bir bölgesel aktör olarak yeniden değerlendirmesini sağladı. Böylece rekabet alanları, kontrollü ve dengeli bir iş birliği modeline evrildi.

BÖLGESEL GÜÇ BİRLİĞİ

BAE’nin Türkiye’ye yönelik yüksek ölçekli yatırım hamleleri, normalleşmenin en somut göstergeleri arasında yer aldı. Finans, teknoloji, lojistik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda imzalanan anlaşmalar, Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit etti. Bu süreç, Türkiye’nin bölgesel güç olma vasfını

ekonomik alanda da pekiştirdi.

DİK DURUŞ VE DİPLOMATİK ESNEKLİK

Türkiye, Mısır ile ilişkilerde ilkeli tutumundan taviz vermeden, diplomatik esnekliği önceleyen bir yaklaşım benimsedi. Bölgesel gelişmeler ve değişen dengeler, Kahire yönetiminin Ankara ile diyaloğun önemini yeniden kavramasını sağladı. Büyükelçilerin yeniden atanması, ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladı.

AKDENİZ’DE BELİRLEYİCİ ROL

Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere birçok kritik başlıkta Türkiye’nin sahadaki etkinliği, Mısır açısından da Ankara’yı göz ardı edilemez bir aktör haline

getirdi. Normalleşme süreci, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinden geri adım atmadan, bölgesel denklemleri lehine çevirebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

NORMALLEŞMENİN ORTAK ZEMİNLERİ

Türkiye’nin Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile yürüttüğü normalleşme süreci, güçlü liderlik, milli çıkar odaklı diplomasi ve bölgesel istikrar vizyonu etrafında şekilleniyor. Bu süreçte öne çıkan başlıklar, bağımsız ve milli dış politika, ekonomik güçlenme ve bölgesel denge oldu. Türkiye’nin bölgesel normalleşme hamlesi, edilgen değil yön veren bir dış politika anlayışının ürünü olarak dikkat çekiyor.