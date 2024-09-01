Sol Bamba'nın cenazesi Fransa'ya götürülecek

39 yaşındaki teknik adamın ani vefatı sonrası eşi Chole Elizabeth Bamba, Manisa'ya geldi. Pazar günü olması nedeniyle konsolosluklara ulaşım sağlanamazken, Chole Elizabeth Bamba'nın isteği doğrultusunda cenazenin İzmir'den direkt olarak Fransa'ya nakledileceği açıklandı.

Sol Bamba'nın iki kızının ise Fransa'da ikamet ettiği belirtildi. Sol Bamba'nın naaşının bu gece de Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Morgu'nda tutulacağı bildirildi.