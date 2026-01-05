Sporda milli devrim

Özkan Erusta





Türkiye, son 23 yılda yaptığı spor yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu spor vizyonu, Türkiye’yi uluslararası arenada yükselen bir spor ülkesi hâline getiren köklü bir dönüşüm meydana getirdi. Tesisleşmeden altyapı modellerine kadar genişleyen bu yatırım hamlesi, hem bireysel branşlarda hem takım sporlarında tarihî başarıların önünü açtı. Sporun tabana yayılmasıyla birlikte genç yetenek havuzu büyürken, millî takımlar uluslararası turnuvalarda istikrarlı şekilde üst sıralara yerleşmeye başladı. Paralimpik branşlarda elde edilen rekor madalya sayıları da spor politikalarının kapsayıcı yapısının sahadaki somut karşılığı oldu.

SPORDA DEVRİM YAŞANDI

AK Parti, 2002’den bu yana genç nüfusun fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini önceleyen çok yönlü spor politikalarını sistemli şekilde hayata geçirdi. Spor, mahalleden okula, kamudan özel sektöre kadar her alanda yaygınlaşmış bir yaşam biçimine dönüştü. 2002 yılında Türkiye genelinde yalnızca bin 575 spor tesisi bulunurken, bu sayı 2025 itibarıyla 4 bin 537’ye yükseldi. 2 bin 320 tesisin bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. 595 olan futbol sahası sayısı bin 365’e, 46 olan havuz sayısı 716’ya, 12 olan atletizm pisti 68’e çıkarıldı. Spor salonu sayısı 372’den 904’e, gençlik merkezi sayısı ise 9’dan 560’a yükselerek tesisleşmede adeta bir devrim gerçekleşti. “Yüzme Bilmeyen Kalmasın”, “Okulda Spor”, “10 Bin Pota”, “Herkes İçin Spor” gibi projelerle topluma ulaşıldı. 2002’de 302 bin olan proje katılımcı sayısı 2025’te 3 milyonu aştı.

SPORCU SAYISI 63 KAT ARTTI

2002 yılında toplam sporcu sayısı (futbol hariç) yalnızca 278 bin 47 iken, bu rakam 2025 itibarıyla 17.6 milyona yükseldi. Faal lisans sayısı 205 bin 955’ten 7.1 milyona, faal sporcu sayısı ise 18 bin 674’ten 4.5 milyona çıktı. Bu artışta okul sporları kilit rol oynadı. Sadece 2024-2025 sezonunda 1.1 milyon öğrenci okul sporlarında aktif olarak yer aldı. Oyuncu sayısı ise 1.95 milyonu geçti. Genç kızların spora katılım oranı son 10 yılda üç kattan fazla arttı. Özellikle okçuluk, yüzme, voleybol ve basketbol gibi branşlar bu süreçte önce çıktı. “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı” kapsamında bugüne kadar toplam 9.1 milyon öğrenci tarandı. Bunların 147 bini spor branşlarına yönlendirildi. Bu sayının yaklaşık 16 bini engelli öğrenciler oluşturdu.

AKTİF SPORCU 4.5 MİLYONU AŞTI

Altyapıya yönelik Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM), Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ve diğer programlarla sistemli biçimde yürütülmeye devam ediyor. 2002’de yalnızca

24 bin olan aktif sporcu sayısı bugün 4,5 milyonu aştı. 2002’de yalnızca 6 bin olan spor kulübü sayısı bugün 25 bine yaklaştı. TOHM bünyesinde 25 merkezde bin 279 elit düzey sporcu yetiştirildi. SEM’lerde 61 merkezde toplam 4 bin 148 sporcu eğitim alıyor. Antrenör sayısı 351 bini aştı, toplam spor elemanı belgesi sayısı 358 bine ulaştı. 1.5 milyondan fazla sporcuya Sporcu Kartı düzenlendi. Bu verilerin sporun yalnızca elit düzeyde değil, tabanda da ciddi biçimde yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

Takımların yıldızı parladı

A Millî Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası’ndaki üçüncülük ve Euro 2008’deki yarı finalle büyük başarılar yaşadı. Uzun süre istikrarsız bir dönem geçirdi. 2024 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkarak yeniden yükselişe geçti. Ardından 15 Kasım 2025’te Bulgaristan’ı 2-0 yenerek 2026 Dünya Kupası için play-off’a katılma hakkı kazandı. Bu sonuç, millilerin Dünya Kupası’na dönüş umutlarını yeniden canlandırdı. Basketbolda Türkiye, hem erkek hem kadın millî takımlarında Avrupa ve dünya turnuvalarında adından söz ettirdi. 2001 ve 2010 sonrası yapılan altyapı yatırımlarıyla yetişen sporcular, 2010’lu yıllarda Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanırken 2019 FIBA Dünya Kupası’nda erkek millî takım son 16 turuna yükseldi. Kadın millî takımlar, son yıllarda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası’nda üst sıralarda yer alarak Türk basketbolunun istikrarlı yükselişini simgeledi. Kadın Voleybol Millî Takımı ise 2023’te Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nı kazanarak dünya sıralamasında bir numaraya yükseldi; aynı yıl Ampute Futbol Milli Takımı da yeniden dünya şampiyonluğuna ulaştı.







