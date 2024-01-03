Doğalgaz abonelik ücretleri her yıl güncelleniyor. Kiracı ve ev sahiplerini en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi de doğalgaz abonelik süreci ve ücretleri oluyor. Doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır araştırması ile işlerinizi kolay bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? Doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır, nereye başvurulur? İşte detaylar.

Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Doğalgaz abonelik ücreti her yıl ilgili dağıtıcı kurum tarafından güncellenir. 2023 yılı için bu ücret 0-200 m2 aralığı evler için 2.135 TL olarak belirlenmiştir. Eğer abone olunacak ev, 200 m2'den büyük ise her 100 m2 için abone sahibinden ek olarak 1.857 TL talep edilir.

Doğalgaz Abonelik Ücreti Nedir?

Abonelik ücreti, abone sahibinden alınan bir depozitodur. Aboneliğin sonlanmasını müteakip dağıtıcı kurumdan bu ücret talep edilir. Dağıtıcı kurumun hizmet politikasına göre bu ücret için taksitlendirme yapılabilir.

Doğalgaz Güvence bedeli nedir?

Gaz dağıtım firmaları dairede oturan şahıstan son dönem fatura tahsilatını yapamadıklarında aldıkları güvence bedelinden bu fatura tutarını tahsil edip gaz arzını keserler.

Doğalgaz Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğalgaz aboneli başvurusu için doğalgaz sayacının üzerindeki abone numarası ile doğalgaz dağıtım şirketine gitmeniz gerekir. Elektrik abone başvurusu için abone sahibinden kira kontratı ya da tapu talep edilirken doğalgaz aboneliği için bu evrak talep edilmez. Doğalgaz aboneliği için abone olacak kişiden sadece DASK poliçesi talep edilir.

Doğalgaz aboneliği için dağıtım kurumuna başvurulduğu gibi abonelik iptali için de yine aynı kuruma gitmeniz gerekir. Güncel doğalgaz borcunuzun olmaması halinde depozito aynen iade edilecektir. İade esnasında enflasyon farkı da dikkate alınır.

Doğalgaz Abonelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Doğalgaz aboneliği için gerekli olan evrakların listesi;

Tapu,

Tapu sahibinin nüfus cüzdanı,

Yapı ruhsatı,

Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa noter tasdikli karar defterine %51 oy çokluğu ile alınmış apartman kararı,

Daire sayısı 7 ve altındaysa doğalgaz firması adına, hangi firmaya verilecekse o konu başlıklı yazılmış doğal gaza geçiş kararı niteliğindeki dilekçe, gerekli evraklardır.

Doğalgaza zam yapılacak mı?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.