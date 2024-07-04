1,9 milyon kişi evini kaybetti

Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Sigrid Kaag, dün (Salı) yaptığı açıklamada 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini belirterek, bölgede insani bir sefalet girdabı olduğunu dile getirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kaag, "Bir milyondan fazla insan yeniden yerinden edildi ve umutsuzca barınak ve güvenlik arıyorlar. Bugün Gazze genelinde 1.9 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Han Yunus bölgesinde yeni tahliye emirleri çıkarıldığına dair haberlerden derin endişe duyuyorum" dedi. "Gazze'deki Filistinli siviller acı dolu bir uçurumun içine düştüler” diyen Kaag, “Evleri yıkıldı, hayatları alt üst oldu. Savaş sadece en derin insani krize yol açmakla kalmadı, aynı zamanda bir insani sefalet girdabı da yarattı" sözlerini kullandı.





ULUSLARARASI TOPLUM BAŞARISIZ OLDU

Birleşmiş Milletler raportörü Cecilia Bailliet ise dünya genelindeki gençlerin açık bir şekilde Gazze'de ateşkes istemesine rağmen uluslararası toplumun bu konuda dayanışma göstermediğini ve barışı sağlamada başarısız olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu dolayısıyla Cenevre'de bulunan raportör, "(Gazze) Dünyanın her yerindeki gençlerin çok açık bir şekilde acil ateşkes talebine rağmen uluslararası dayanışmayı gösteremedik" dedi. Yaşanan savaşın bedelini Filistinli gençler ile İsraillilerin ödediğini dile getiren Bailliet, onların travma yaşadığını söyledi. Kurulacak barış masasında annelerin ve çocukların sesinin duyulmasının önemine işaret eden Bailliet, uluslararası toplumun uluslararası dayanışmayı ciddiye alması ve dünyadaki çocuklara ve gelecek nesillere barışı getirmek için sahip olduğu olanakları kullanması temennisinde bulundu.





EVLERINE DÖNMEYE ÇALIŞANLARI VURDU

Günlerdir Gazze’nin Şucaiyye semtinde katliamlar gerçekleştiren İsrail, evlerine dönmeye çalışan yerinden edilmiş Filistinlilerden oluşan bir topluluğu vurdu. El Cezire'nin haberine göre, saldırıda en az dört kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İşgalci güç, saldırı sonrası ambulansın bölgeye girmesine de müsaade etmedi.





İran Hizbullah’ı askeri olarak destekleyecek

Gazze’yi işgal ederek soykırım yapan ve gözünü Lübnan’a diken İsrail’e karşı İran’dan rest geldi. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney’in danışmanlarından Kemal Harrazi, ülkesinin ‘Hizbullah'ı desteklemek için elinden geleni yapacağını’ söyledi. İsrail basınında çıkan haberlere göre ise, işgalci güçten generaller, ordunun bitap olduğunu ve tekrardan büyük bir çatışma için hazır olmadığını dile getirdi.





BÖLGESEL BİR SAVAŞA YOL AÇACAK

İran'ın Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanlığı görevini de yürüten Harrazi, Lübnan'da geniş kapsamlı bir savaş başlaması durumunda İran'ın Hizbullah'ı askeri olarak destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt verdi. İsrail’in tutumunu eleştiren Harrazi, "Böyle bir durumda Tahran'ın elindeki tüm imkanlarla Hizbullah’ı desteklemekten başka bir seçeneği olmayacağını" belirtti. Savaşın tüm bölgeye yayılma ihtimali var” diyen Harrazi, Lübnan'daki bir çatışmanın tüm Arap ülkelerini kapsayan bölgesel bir savaşa yol açabileceği konusunda sert bir uyarıda bulundu.





İSRAİL ORDUSU BİTAP

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Kuzey cephesinde Hizbullah’a karşı savaş hazırlıklarını güçlendiriyoruz” denildi. Ancak İsrail ordusunun şu an topyekûn bir savaşa meyilli olmadığını gösteren sızıntılar açıklamayı gölgeledi. New York Times (NYT) gazetesi, İsrailli komutanların İsrail'in son on yıllardaki en uzun savaşından sonra savaşmaya devam etmek için yeterli donanıma sahip olmadıklarını söyledi. Komutanlar, güçlerinin, Hizbullah'a karşı olası bir savaşa hazırlanmak için toparlanmaya ve bunun için de zamana ihtiyacı olduğuna inandıklarını bildirdi.





ABD ÇATIŞMAYA ÇEKİLECEK

Diğer yandan, geçtiğimiz ay ABD'nin İsrail'in Gazze'deki savaşına verdiği destek nedeniyle ordudan ayrılan Savunma İstihbarat Ajansı binbaşısı Harrison Mann da The Guardian'a yaptığı açıklamada, ABD’nin Hizbullah-İsrail çatışmasıyla sahaya çekileceğini ve işlerin karmaşıklaşacağını söyledi. Açıklamada, İsrail'in Binyamin Netanyahu'nun siyasi olarak hayatta kalmasını garantilemek için Hizbullah'a karşı savaşa girme riskini göze aldığı vurgulandı. Ancak bunun hem Lübnan'da hem de İsrail'de kitlesel sivil ölümlerine yol açabilecek bir yanlış hesaplama olacağını söyleyen Mann, felaketle sonuçlanacak yeni bir savaşın ABD'yi bölgesel bir çatışmanın içine çekeceğini söyledi.





İsrail Hizbullah komutanını öldürdü

İsrail ve Hizbullah arasındaki saldırılar devam ediyor. İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır ve iki Hizbullah üyesi hayatını kaybetti. Hizbullah'ın güney Lübnan'daki üç bölgesel tümeninden biri olan Aziz biriminin komutanı olarak bilinen Nasır, 7 Ekim’den bu yana ölen üst düzey ikinci Hizbullah komutanı oldu.

Hizbullah ise Nasır’ın öldürülmesinin ardından, İsrail’e 100 roket atarak karşılık verdiklerini duyurdu.



