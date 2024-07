1,9 milyon kişi evini kaybetti

Birleşmiş Milletler raportörü Cecilia Bailliet ise dünya genelindeki gençlerin açık bir şekilde Gazze'de ateşkes istemesine rağmen uluslararası toplumun bu konuda dayanışma göstermediğini ve barışı sağlamada başarısız olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu dolayısıyla Cenevre'de bulunan raportör, "(Gazze) Dünyanın her yerindeki gençlerin çok açık bir şekilde acil ateşkes talebine rağmen uluslararası dayanışmayı gösteremedik" dedi. Yaşanan savaşın bedelini Filistinli gençler ile İsraillilerin ödediğini dile getiren Bailliet, onların travma yaşadığını söyledi. Kurulacak barış masasında annelerin ve çocukların sesinin duyulmasının önemine işaret eden Bailliet, uluslararası toplumun uluslararası dayanışmayı ciddiye alması ve dünyadaki çocuklara ve gelecek nesillere barışı getirmek için sahip olduğu olanakları kullanması temennisinde bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Kuzey cephesinde Hizbullah’a karşı savaş hazırlıklarını güçlendiriyoruz” denildi. Ancak İsrail ordusunun şu an topyekûn bir savaşa meyilli olmadığını gösteren sızıntılar açıklamayı gölgeledi. New York Times (NYT) gazetesi, İsrailli komutanların İsrail'in son on yıllardaki en uzun savaşından sonra savaşmaya devam etmek için yeterli donanıma sahip olmadıklarını söyledi. Komutanlar, güçlerinin, Hizbullah'a karşı olası bir savaşa hazırlanmak için toparlanmaya ve bunun için de zamana ihtiyacı olduğuna inandıklarını bildirdi.