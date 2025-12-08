'3. Uluslararası Aksa Muhafızları Hatipler ve Davetçiler Kongresi' İstanbul’da düzenlenecek

“Ümmetin minberinden Mescid-i Aksâ'ya... Söz ve Ribat (Bağlılık)” sloganıyla düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 50 ülkeden 500 hatip ve davetçi katılacak. Ayrıca çeşitli ülkelerden bakanların ve önde gelen İslâm âlimlerinin de konferansta yer alması bekleniyor.

Konferans, Filistin’in içinde bulunduğu hassas dönemde Kudüs ve Mescid-i Aksâ konusunda farkındalığı artırmayı, İslam dünyası arasında dayanışmayı güçlendirmeyi ve ortak bir vizyon oluşturmayı hedefliyor.

Etkinlik boyunca farklı ülkelerden katılımcılar, Kudüs’ün statüsü, dini mirasın korunması ve bölgedeki sosyal-dini çalışmaların geliştirilmesi gibi başlıklarda oturumlara iştirak edecek.







