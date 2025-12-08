Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
'3. Uluslararası Aksa Muhafızları Hatipler ve Davetçiler Kongresi' İstanbul’da düzenlenecek

'3. Uluslararası Aksa Muhafızları Hatipler ve Davetçiler Kongresi' İstanbul’da düzenlenecek

12:118/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa.
Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa.

Kudüs ve Filistin meselesini merkeze alan “3. Uluslararası Aksa Muhafızları Hatipler ve Davetçiler Kongresi”, bu yıl 13–14 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

“Ümmetin minberinden Mescid-i Aksâ'ya... Söz ve Ribat (Bağlılık)” sloganıyla düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 50 ülkeden 500 hatip ve davetçi katılacak. Ayrıca çeşitli ülkelerden bakanların ve önde gelen İslâm âlimlerinin de konferansta yer alması bekleniyor.

Konferans, Filistin’in içinde bulunduğu hassas dönemde Kudüs ve Mescid-i Aksâ konusunda farkındalığı artırmayı, İslam dünyası arasında dayanışmayı güçlendirmeyi ve ortak bir vizyon oluşturmayı hedefliyor.

Etkinlik boyunca farklı ülkelerden katılımcılar, Kudüs’ün statüsü, dini mirasın korunması ve bölgedeki sosyal-dini çalışmaların geliştirilmesi gibi başlıklarda oturumlara iştirak edecek.



#Kudüs
#Filistin
#Mescid-i Aksâ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2026 yılı için yeni rakam belli oluyor