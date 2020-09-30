6 ülkede 179 kişi yakalandı: İnternetin karanlık köşelerine küresel polis operasyonu

“DisrupTor“ operasyonu, ayrı ayrı ancak birbirinin tamamlayıcısı operasyonlardan oluştu ve genel olarak Kuzey Amerika ve Avrupa emniyet teşkilatlarının ortak çabasıyla sonuca ulaşıldı. Karanlık ağdaki birçok yasa dışı ürün satıcısına ani baskınlar düzenlendi.

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Uzmanların edindiği bilgiye göre bu sayede Avrupa’da ve Amerika’da yasadışı ürün satan 179 satıcı tutuklandı. Nakit ve kripto para olarak 6 milyon 500 bin doları aşan tutarda çok sayıda yasa dışı eşya ile ortalama 500 kilogram bağımlılık yapan madde, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

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ABD Adalet Bakanı Jeffrey Rosen, operasyonun önemini vurguladı ve siber suçluları uyardı: “Darknet’te yasa dışı işler yapanlar, DisrupTor Operasyonu‘na dikkat etmelidir. Çeşitli ülkelerden 179 kişinin yakalanması ve paranın yanı sıra ele geçirilen uyuşturucunun miktarı, siber alanın uyuşturucu satıcıları için güvenli bir yer olmadığını gösteriyor.”

FOTOĞRAF 9 Henüz yılın yarısındayız ancak 2020 yılında, yeni bir veri ihlali rekoru kırılacak gibi gözüküyor. Felaketlerle başlayan bu yıl Koronavirüs pandemisi, dünya çapında hasara yol açarak siber suçların gelişmesi için mükemmel bir ortam oluşturdu. Siber suçlular sağlık, teknoloji, yazılım, sosyal medya ve yemek dağıtım şirketlerinden milyarlarca veri çaldı ve tüm sektörleri hedef aldı. Bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 16 milyar veri kaydı sızdırıldı. Araştırmacılara göre, sadece 2020'nin ilk 3 ayında 8,4 milyar veri kaydı sızdırıldı ve bu sayı 2019'un ilk yarısında sadece 4,1 milyarı görmüştü. Rekor seviyede artan veri ihlallerini değerlendiren uzmanlar “Her zaman kişisel bilgilerinizin ele geçirilebileceğini göz önünde bulundurarak tüm çevrimiçi hesaplarınız için aynı şifreleri defalarca kullanmayın.” uyarısında bulunurken, hedef tahtasındaki şirketlerin ise artan veri ihlalleriyle mücadele etmek için proaktif, çok katmanlı bir savunma planına yatırım yapmaları gerektiğini belirtiyor. Dikkat çeken bazı veri ihlalleri ise şöyle: 1. Online Randevu Uygulamaları: Milyonlarca kullanıcının kişisel verileri, çeşitli çevrimiçi tanışma uygulamalarında yer alıyor ve olası bir veri ihlalinde oldukça fazla insan etkilenebiliyor. Mayıs ayında MobiFriends saldırıya uğradı ve bilgisayar korsanları doğum tarihleri, cinsiyet, web sitesi etkinliği, cep telefonu numaraları, kullanıcı adları, e-posta adresleri ve şifreler içeren yaklaşık 3,7 milyon veri kaydı çaldı. 2. Konaklama ve Seyahat Sektörü: Mart ayında, otel zinciri Marriott, 5,2 milyon kişinin kişisel bilgilerini ifşa eden bir güvenlik olayını doğruladı. Şirket, finansal verilerin çalındığını söylerken, saldırganlar seyahat bilgilerini, isimleri, adresleri ve üye verilerini sızdırmayı başardı. Ayrıca 19 Mayıs'ta EasyJet, 9 milyon müşterinin kişisel bilgilerini ortaya çıkaran bir saldırı açıkladı. Ancak kötü niyetli aktörler sadece 2.208 kredi kartının ayrıntılarına erişti. 3. Telekomünikasyon Sektörü: Virgin Media, 900.000 müşterinin kişisel bilgilerinin yer aldığı veri tabanını 10 ay boyunca herkesin erişebileceği zayıf bir güvenlik önlemiyle korudu. Veri ihlali, bir siber saldırının sonucunda olmasa da, herhangi biri veri tabanına kolaylıkla erişerek kullanıcıların adlarını, telefon numaralarını, e-postalarını ve ev adreslerini görüntüleyebiliyordu. 4. Sağlık Sektörü: Sağlık endüstrisi bu dönemde siber suçlular için başlıca hedef haline geldi ve fidye yazılımı saldırıları Koronavirüs araştırmalarına odaklanan tıbbi tesisleri rahatsız etmeye odaklandı. Yılın ilk çeyreğinde, 2,5 milyondan fazla kişiyi etkileyen 100'den fazla veri ihlali olayı bildirildi. Karanlık webde tıbbi kayıtlar her zamankinden daha fazla arandı ve tıbbi kimlik hırsızlığı vakalarının sayısı arttı. Uzmanlar son olarak “Her zaman kişisel bilgilerinizin ele geçirilebileceğini göz önünde bulundurarak internet özellikli cihazlarınıza kesinlikle ödüllü bir güvenlik çözümü yükleyin ve tüm çevrimiçi hesaplarınız için aynı şifreyi kullanmayın. Sosyal medya platformlarında çok fazla bilgi paylaşmaktan kaçının ve kimlik avı e-postaları ile istenmeyen SMS veya özel mesajlar için dikkatli olun” uyarısında bulundu. 16 milyar kişisel veri kaydı siber korsanlar tarafından sızdırıldı 2020 yılının ilk 6 ayında 16 milyar kişisel veri kaydı, siber korsanlar tarafından sızdırıldı. Yılın ilk yarısında online randevu uygulamalarından konaklama ve sağlık sektörüne kadar birçok sektörde büyük veri ihlalleri yaşandı. Bu yıl, veri ihlalleri konusunda yeni bir rekor kırılacağını öngören uzmanlar, “Her zaman kişisel bilgilerinizin ele geçirilebileceğini göz önünde bulundurarak tüm çevrimiçi hesaplarınız için aynı şifreleri defalarca kullanmayın” uyarısında bulundu. BiP'te paylaş

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En çok yakalama ABD’de

Operasyonda Amerika Birleşik Devletleri 121 tutuklu ile en ön sırada yer alırken, 42 tutuklu ile Almanya onu takip ediyor. Hollanda’da sekiz kişi, İngiltere’de dört, Avusturya’da üç ve İsveç’te bir kişi tutuklandı. Araştırmalar halen devam ediyor ve emniyet teşkilatı yetkilileri daha fazla şüpheliyi tespit etmeye çalışıyor.

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Operasyonun Avrupa ayağını yöneten Europol’den Avrupa Siber Suç Merkezi Başkanı Edvard Šileris de operasyonun başarısını şöyle dile getirdi: “Emniyet teşkilatı birlikte çalıştığında en etkili sonuca ulaşır. Bugünkü başarımız karanlık ağda mal satan ve alan suçlulara güçlü mesaj vermektedir. Gizli internet artık gizli değil ve anonim etkinlikleriniz artık anonim değildir. Emniyet teşkilatı, ister sokakta ister bilgisayar ekranının başında suçluları yakalamaya kendini adamıştır.”

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Başka operasyonların devamı

DisrupTor, yakın zamanda düzenlenen benzer iki baskının devamı niteliğinde. 2019 yılı Mart ayında yapılan küresel “SaboTor“ operasyonuyla karanlık ağda yasa dışı madde satan 61 şüpheli tutuklanmıştı. İki ay sonra yasa dışı ürün satışı konusunda en büyük ikinci karanlık ağ pazarı olan Wall Street Market başarılı bir şekilde çökertilmişti. Ayrıca yılın ilk aylarında Avrupa’daki emniyet teşkilatları da şifreli bir sohbet ağına sızmış ve 800’den fazla şüpheliyi yakalamıştı.

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