Dünya 82 yaşındaki kadın, şampuan ve masa ile hırsızı alt etti Çok yanlış bir ev seçti
AMERİKA

82 yaşındaki kadın, şampuan ve masa ile hırsızı alt etti: 'Çok yanlış bir ev seçti'

82 yaşındaki kadın, şampuan ve masa ile hırsızı alt etti: 'Çok yanlış bir ev seçti'

ABD'nin New York eyaletinde 82 yaşındaki vücut geliştirici kadının gece evine giren hırsızı masa, şampuan ve süpürge kullanarak hastanelik etmesi gündem oldu.

Haber Merkezi Diğer
82 yaşındaki kadın evine zorla giren adamı dövdü.
82 yaşındaki kadın evine zorla giren adamı dövdü.

New York'un Rochester şehrinde yaşayan 82 yaşındaki vücut geliştiricisi Willie Murphy'nin akşam saatlerinde kapısı çaldı.

Yaşlı kadın, bir adamın kapısını yumruklayarak kendisiden ambulans çağırmasını istediğini gördü. Murphy'nin durumdan şüphelenerek polisi aramasından kısa bir süre sonra, adam kapıyı kırarak eve girdi.

'Yere düşünce üzerinde zıpladım'

CNN'e konuşan ve 8 yıldır vücut geliştirme çalıştığını söyleyen Murphy, "(Hırsız)çok yanlış bir ev seçti" dedi ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Elime gelen ilk şeyi aldım. Bu bir masaydı. Ama tahmin ne oldu? Adama vurunca masa kırıldı. Ben de metal bacaklarıyla vurmaya devam ettim"

Adam yere düşünce üzerinde zıpladığını söyleyen kadın, daha sonra mutfağa gidip bebek şampuanı aldığını ve adamın yüzüne sıktığını ifade etti.

'Son hamlesinin' ise adama süpürgeyle vurmak olduğunu belirten Murphy, "Evden bir an önce çıkmak istediğine eminim. Eminim polisler onu ambulansa götürünce mutlu olmuştur" diye konuştu.

Eve gelen polis ekiplerinin adamı yerde yarı baygın halde görünce şoke olduklarını söyleyen yaşlı kadın, "Benimle selfie çekilmek istediler" dedi.

Yarışma birinciliği var

Her gün mahallesindeki spor salonuna giderek vücut çalışan Murphy'nin geçen sene yerel bir ağırlık kaldırma yarışmasında birinci oluduğu öğrenildi.

Murphy, 102 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor.

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