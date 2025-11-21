AB: Batı Balkanlar'daki tüm ülkeler Avrupa Birliğine aittir

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "AB'ye Doğru Yolumuz" konulu, AB Büyüme Planı Zirvesi düzenlendi.





Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ev sahipliği yaptığı zirveye, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonya Başkanı Hristijan Mickoski, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Sırbistan Başbakanı Djuro Macut ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo katıldı.

Zirvenin ardından Rama ve Kos, ortak basın toplantısı düzenledi. Kos, konuşmasında, "Batı Balkanlar'daki tüm ülkeler, Avrupa Birliğine aittir." dedi.





AB'nin Batı Balkan ülkelerinde somut bir gerçeklik haline gelmesini istediklerini vurgulayan Kos, zirvede, Büyüme Planı'nın uygulanmasının hızlandırılması yolları ve bu sürecin Batı Balkanlar vatandaşları için nasıl bir başarı öyküsüne dönüştürülebileceği konusunda açık görüşmeler yapıldığını söyledi.





Kos, AB'nin demokrasiyi ve AB değerlerini koruma çabalarına Batı Balkan ülkelerini de dahil ederek daha da ileri gideceğini dile getirdi.





"Arnavutluk'u AB üyesi yapma ayrıcalığına sahip olacağım"

Arnavutluk Başbakanı Rama da "Biz buyuz, ben buyum ve Arnavutluk'u AB üyesi yapma ayrıcalığına sahip olacağım güne kadar da böyle kalacağım." diye konuştu.





Rama, Arnavutluk'un AB üyelik müzakerelerinin tüm fasıllarını açmasına değinerek, bunun temel nedenlerinden birinin ülkesinin yolsuzluk ve organize suçla ciddi biçimde mücadele etmesi olduğuna işaret etti.





Zirvede, ortak girişimlerin sonuçlarının değerlendirildiğini ve Batı Balkan ülkelerinin Yeni Büyüme Planı ile ilgili üstlendikleri görev takvimini ayrıntılı şekilde takip etmeleri yönünde yeni taahhütlerin vurgulandığını aktaran Rama, "Yeni Büyüme Planı, Avrupa ortak pazarına doğru hızlı ve güvenli bir köprüdür." ifadesini kullandı.





Zirvenin ardından güvenli ve sürdürülebilir ulaşım programına yönelik 54 milyon avro tutarındaki AB ve Dünya Bankası hibesinin de onaylandığı açıklandı.







