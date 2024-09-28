AB hava yolu şirketlerini uyardı: İsrail ve Lübnan hava sahasına girmeyin

Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu ve EASA, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda son dönemde yaşanan artışın ardından Orta Doğu'daki durumu ve bunun sivil havacılık üzerindeki etkisini yakından izliyor.

İsrail ve Lübnan üzerindeki hava sahasının güvenliğini etkileyen hava saldırılarının genel olarak yoğunlaştığı ve güvenlik durumunun kötüleştiği gözlemleniyor. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu ve EASA, Lübnan ve İsrail hava sahalarında tüm uçuş seviyelerinde faaliyet göstermemeyi öneren Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) yayınlamaya karar verdi. Tavsiye, 31 Ekim 2024'e kadar geçerli olup değerlendirmeye göre değişebilir" ifadeleri kullanıldı.