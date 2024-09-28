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Dünya
AB hava yolu şirketlerini uyardı: İsrail ve Lübnan hava sahasına girmeyin

AB hava yolu şirketlerini uyardı: İsrail ve Lübnan hava sahasına girmeyin

17:4928/09/2024, السبت
IHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Avrupa Birliği, havayolu şirketlerini 31 Ekim'e kadar Lübnan ve İsrail hava sahasına girmemeleri konusunda tavsiye yayımladı.

Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu ve EASA, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda son dönemde yaşanan artışın ardından Orta Doğu'daki durumu ve bunun sivil havacılık üzerindeki etkisini yakından izliyor.


İsrail ve Lübnan üzerindeki hava sahasının güvenliğini etkileyen hava saldırılarının genel olarak yoğunlaştığı ve güvenlik durumunun kötüleştiği gözlemleniyor. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu ve EASA, Lübnan ve İsrail hava sahalarında tüm uçuş seviyelerinde faaliyet göstermemeyi öneren Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) yayınlamaya karar verdi. Tavsiye, 31 Ekim 2024'e kadar geçerli olup değerlendirmeye göre değişebilir" ifadeleri kullanıldı.


Lübnan, İran'dan gelen kargo uçağını engelledi

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrolörlerini "uçağın inmesi halinde güç kullanacağı" yönünde uyarmasının ardından İran'dan gelen kargo yüklü bir uçağın inişini durdurduklarını belirtti.


Olayın dün gece İsrail ordusunun, İran'ın Hizbullah'a silah transfer etme girişimlerini engelleyeceği yönündeki uyarısının ardından yaşandığı öğrenildi.


Wizz Air, İsrail'e uçuşları durdurdu

Macaristan havayolu şirketi Wizz Air, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesi ve Lübnan'la gerginliğin tırmanma ihtimalinin ardından önümüzdeki 48 saat boyunca İsrail'e uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.



#AB
#İsrail
#Lübnan

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