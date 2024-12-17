AB: Suriye'nin geleceğinde İran ve Rusya'nın yeri olmamalı

Şam'daki heyetin bazı üst düzey toplantılara katıldığını aktaran Kallas, “Amaç ülkenin yeni yetkilileriyle temas halinde olmak ve grubun ülkeyi nasıl yönetmeyi planladığını anlamaktı. Herkesin, Arap ülkeleri, komşu ülkeler, Türkiye, ABD ve AB'nin mutabık kaldığı temel ilkeler var. Bunlar toprak bütünlüğü, egemenlik, hesap verebilirlik ve ayrıca özellikle azınlıkları ve kadın haklarını dikkate alan kapsayıcı hükümete dair ilkelerdir” diye konuştu.