Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
AB: Suriye'nin geleceğinde İran ve Rusya'nın yeri olmamalı

AB: Suriye'nin geleceğinde İran ve Rusya'nın yeri olmamalı

09:5817/12/2024, Salı
DHA
Sonraki haber
AB, İran ve Rusya'nın Suriye'de yer olmadığını söyledi.
AB, İran ve Rusya'nın Suriye'de yer olmadığını söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin geleceğinde aşırıcılığın, İran ve Rusya'nın yeri olmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Toplantıda Suriye'deki gelişmelerin ele alındığını kaydeden Kallas, AB'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Suriye temsilciliğinden üst düzey bir heyetin Şam'daki yeni yönetimle temasa geçtiğini bildirdi.


Şam'daki heyetin bazı üst düzey toplantılara katıldığını aktaran Kallas, “Amaç ülkenin yeni yetkilileriyle temas halinde olmak ve grubun ülkeyi nasıl yönetmeyi planladığını anlamaktı. Herkesin, Arap ülkeleri, komşu ülkeler, Türkiye, ABD ve AB'nin mutabık kaldığı temel ilkeler var. Bunlar toprak bütünlüğü, egemenlik, hesap verebilirlik ve ayrıca özellikle azınlıkları ve kadın haklarını dikkate alan kapsayıcı hükümete dair ilkelerdir” diye konuştu.


Kallas, sürecin dış müdahale olmaksızın yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Suriye'ye ait olmalı ve Suriye halkını tüm çeşitliliğiyle yansıtmalıdır. Bu çok, çok önemli. Suriye'nin geleceğinde aşırılık, İran ve Rusya'nın yeri olmamalı” ifadelerini kullandı.


#AB
#Suriye
#İran

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üçüncü toplantıda bitecek! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? İşte son toplantı tarihi