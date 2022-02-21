AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizi için toplandı.

AB ülkeleri, Rusya karşısında Ukrayna'nın nasıl destekleneceğini tartışacak ve olası bir Rusya işgali halinde verilecek karşılığı bir kez daha görüşecek.

AB, uzun süredir "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ağır bedel ödeyeceğini", yaptırımlara maruz kalacağını tekrarlıyor. Yaptırımların ekonomik, mali ve siyasi çerçevede olacağı biliniyor ancak ayrıntı verilmiyor.

AB yetkilileri, yaptırımların hazır olduğunu, "Ukrayna'ya yönelik askeri bir saldırı olması halinde" bunların harekete geçirileceğini ifade ediyor.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna meselesi dışında çok sayıda konu ele alınacak.

Toplantıda uzunca yer edinmesi beklenen diğer mesele Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesi yetkililerinin ayrılıkçı adımları. Ayrılıkçı hamleleri "kabul edilemez" bulan AB'nin toplantısında, Sırp yöneticilere yaptırım konusunun görüşülmesi bekleniyor ancak bu konuda bir karar çıkması öngörülmüyor.

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AB bakanları, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle ilişkileri de görüşecek. AB bakanları KİK ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmelerde enerji, ticaret, deniz güvenliği gibi konular görüşülecek.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bütün bunların yanı sıra Mali, İran nükleer müzakereleri, iklim diplomasisi ve siber saldırılar gibi konuların da değerlendirilmesi planlanıyor.

DÜNYA ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Olaylar Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline doğru gidiyor