Dünya ABD basınından dikkat çeken Türkiye analizi Dünyaya diplomasi dersi veriyor
AMERİKA

ABD basınından dikkat çeken Türkiye analizi: Dünyaya diplomasi dersi veriyor

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna politikasını gündemine taşıdı. Türkiye'nin savaşta büyük bir oyuncu olarak ortaya çıktığı belirtilen analizde Ankara'nın, Ukrayna ile güvenlikten Rusya ile enerji iş birliğine ve Kiev ile Moskova arasında diplomatik arabuluculuk yapmaya kadar birçok cephede yer aldığına vurgu yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABD basınından dikkat çeken Türkiye analizi: Dünyaya diplomasi dersi veriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'nin, Batı'dan bağımsız olarak Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü diplomasi trafiği konuşulmaya devam ediyor.

Washington merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye'nin, uzayan savaşta büyük bir oyuncu olarak ortaya çıktığını yazdı.

"Türkiye Batı'ya dersler sunuyor"

Ankara'nın, Ukrayna ile güvenlikten Rusya ile enerji iş birliğine ve Kiev ile Moskova arasında diplomatik arabuluculuk yapmaya kadar birçok cephede yer aldığına vurgu yapıldı. Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını, Türkiye'nin diplomasisinin kolaylaştırdığı ifade edilen analizde, "Ankara'nın yaklaşımı, Rusya ile nasıl başa çıkılacağı konusunda Batı'ya dersler sunuyor.

Türkiye, NATO güvenlik bloğunun hayati öneme sahip bir üyesi, ancak Amerikalı ve Avrupalı ortaklarının pozisyonundan bağımsız olarak ve bazen bunlara karşı hareket eden bir üye." denildi.

Tahıl krizinde alternatif çözümler yetersiz kalıyor: Karadeniz’den başka çıkış yok
DÜNYA
Tahıl krizinde alternatif çözümler yetersiz kalıyor: Karadeniz’den başka çıkış yok

"Ukrayna'ya silah sağladı, Rusya'ya yaptırımlara katılmadı"

Ankara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel bir güç olarak konumunu güçlendirdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ukrayna'ya önemli miktarda silah sağladı ama Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarına katılmadı. Ankara, NATO'nun vazgeçilmez bir üyesi olmayı sürdürüyor.

Türkiye, yaptırımlara katılmaktan kaçınırken, NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik desteği sağlama konusundaki tutumunu geniş ölçüde destekledi.

  • Ankara, PKK ile ilgili sorunlar nedeniyle askeri bloğun İsveç ve Finlandiya'ya doğru genişlemesini aylarca engelledi. Bu, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarına öncelik verme eğilimini gösteriyor.

Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı: Türkiye sayesinde tahıl sevkiyatı başladı
DÜNYA
Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı: Türkiye sayesinde tahıl sevkiyatı başladı

"Türkiye'nin en önemli rolü"

Belki de Türkiye'nin en önemli rolü, Moskova ile Kiev arasındaki tahıl ve gıda tedariki sorununda arabuluculuk yapması oldu.

Ukrayna'nın gıda ve tahıl ihracatının çoğu (Rusya'dan olanlar da dahil), Orta Doğu, Afrika ve ötesindeki küresel pazarlara ulaşmak için Türkiye'nin Karadeniz ve Boğaz'daki deniz sularından geçmeli.

"Hayati gıda kaynaklarının kilidini açtı"

Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi çalışma ilişkileri olan tek NATO üyesi. Bu nedenle gemilerin bu bölgeden güvenli geçişini garanti etmeye yardımcı olabilir.

Türkiye'nin stratejik yaklaşımı, Ankara'nın sadece hayati gıda kaynaklarının kilidini açmasına değil, aynı zamanda bu süreçteki diplomatik prestijini de güçlendirmesine izin vererek önemli faydalar sağladı."

İtibar etmeyin

'İtibar etmeyin'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı.
Adıyla yaşayacak

Adıyla yaşayacak

​Bakanlık açıkladı: Balı fazla kaçıran ayının ismi belli oldu.
ABD basınından dikkat çeken Türkiye analizi: Dünyaya diplomasi dersi veriyor

​İşlem hacmi 21,6 milyar lirayı buldu
Ayazma Camii ibadete açıldı

Ayazma Camii ibadete açıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

36 yıl sonra yeniden kazı yapılacak.

​Bordo-mavililerin, 23 kişilik Kopenhag listesi belli oldu.

​Kanser davaları sonu oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Onlarca üründe 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri
Dünya

Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananların Rusya’nın ‘en büyük suçlarından biri’ olduğunu belirterek, “Rusların Zaporizhzhia Nükleer Santrali topraklarından tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın santral çevresindeki durum üzerindeki tam kontrolünün yeniden sağlanması, tüm Avrupa için nükleer güvenliğin yeniden sağlanmasını garanti edecektir” dedi.
Bakan Nebati açıkladı: Vergi desteği 100 milyar liraya ulaşacak
Ekonomi

Bakan Nebati açıkladı: Vergi desteği 100 milyar liraya ulaşacak

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 2022 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlayacaklarını belirterek "Türkiye Ekonomi Modeli'ne, imalata, yatırıma, üretime desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'ni ibadete açtı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'ni ibadete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii açılış töreninde konuştu. Yakında Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin ibadete açılacağını belirten Erdoğan, "Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu toprağa kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.