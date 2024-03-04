ABD Başkan Yardımcısı Harris: Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç var

Yahudi asıllı Amerikalı genç, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. ABD'nin soykırıma yataklık ettiğini vurgulayan genç kız, “ABD, soykırıma yataklık ediyor. Bunun ötesinde bir şey söylememe gerek yok. Bu dünya için daha büyük bir tehdit, daha büyük bir suç yoktur. Kentin bir Yahudi üyesi olarak bunu artık düzgün ya da diplomatik olarak söyleyemem. ABD, Filistinlileri katleden bombaları sağladı, keskin nişancıların çocukların kafasına sıktığı mermileri gönderdi. ABD, Alexandria kentinde ödenen vergiden yaklaşık 3 milyon doları insanları öldürmek için kullanılan hava araçları için verdi” diyerek ABD hükümetini eleştirdi.