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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in üvey kızı da destekliyor: Gazze yardımı 11 milyon doları geçti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in üvey kızı Ella Emhoff'un bir süredir desteklediği Filistinli Çocuklara Yardım Fonuna (PCRF) toplanan para 11 milyon doları aştı.

07:45 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Harris'in kocası Dough Emhoff'un ilk eşi Kerstin Emhoff'un kızı olan Ella Emhoff'un açıktan destek verdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı Filistinli çocuklar için organize edilen kampanya için toplanan para 11 milyon 47 bin dolara ulaştı.


Modellik yapan 24 yaşındaki Emhoff'un Instagram profiline linkini iliştirdiği yardım kuruluşu PCRF'nin internet sayfasında, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklara dikkat çekildi.

Kuruluş, Gazzeli çocuklar için daha önce 10 milyon dolar olarak açıkladığı yardım hedefini 20 milyon dolara yükseltirken, şu ana kadar "Ella Emhoff dahil, 360 bin 483 kişinin" toplam 11 milyon 47 bin dolardan fazla bağışta bulunduğu bilgisini paylaştı.

Emhoff'un kişisel olarak kampanyaya ne kadar bağışta bulunduğu belirtilmedi.


Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Jeff Van Drew kasım ayında, Kamala Harris'in üvey kızı Ella Emhoff'u Gazze'deki çocuklara destek amaçlı kampanyanın linkini paylaştığı için eleştirmiş, "Bu çok büyük bir endişe kaynağı ve bunu iğrenç buluyorum." açıklamasında bulunmuştu.

"Gazzeli çocuklara acil yardım desteği" başlığıyla söz konusu yardım kampanyasına profilinde yer veren ve kendini sadece "artist" olarak tanımlayan Ella Emhoff'un Instagram sayfasını 321 bin kişi takip ediyor.


Ella, Yahudi olan babası Dough Emhoff'un aksine, sosyal medya yöneticisi Joseph David Viola aracılığıyla Yahudi olmadığını, "bu konuda konuşmak istemediğini" açıklamıştı.




#Gazze
#Yardım
#Kamala Harris
#Ella Emhoff'
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