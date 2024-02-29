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Dünya

ABD Başkanı Biden'ın merakla beklenen doktor raporu paylaşıldı: Sağlığında endişelenecek durum yok

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı programlarda yaptığı garip hareketler sonrası sağlığından endişe edilirken düzenli yapılan yıllık muayene raporu da paylaşıldı. 81 yaşındaki Biden'ın sağlık raporunda, "Başkan kendini iyi hissediyor ve bu yılki fiziki muayenede yeni bir endişe tespit edilmedi. Herhangi bir muafiyet veya kolaylık olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyor." ifadeleri yer aldı.

07:59 - 29/02/2024 Perşembe
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın güncel sağlık durumuna dair paylaştığı raporla, görevini yapmasına engel durum olmadığını duyurdu.


Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın doktoru tarafından onaylanan ve durumunun iyi olduğu belirtilen raporun içeriği yer aldı.


Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın 81 yaşındaki Başkan'ın yıllık muayenesine ilişkin raporunda, sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşıldı.

O'Connor'ın raporunda, "Başkan kendini iyi hissediyor ve bu yılki fiziki muayenede yeni bir endişe tespit edilmedi. Herhangi bir muafiyet veya kolaylık olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyor." ifadeleri yer aldı.


Raporda, "Başkan Biden, 81 yaşında, sağlıklı, aktif, güçlü bir erkek. İcra kurulu başkanlığı, devlet başkanlığı ve başkomutanlık dahil başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formdadır." değerlendirmesine yer verildi.


Biden'ın kalp ritminden kolesterol değerlerine kadar her türlü ayrıntılı bilginin yer aldığı raporda, ABD Başkanı'nın uyku apnesi rahatsızlığının da stabil kaldığı belirtildi.
Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, sağlık durumu ve yaşıyla ilgili tartışmaların devam ettiği dönemde geldi.

ABC News/Ipsos tarafından 9-10 Şubat'ta yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ı ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söylemişti.




#ABD Başkanı Joe Biden
#Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre
#Biden'ın sağlığı
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