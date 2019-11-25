ABD Başkanı Trump Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya verdi

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Bağdadi operasyonunda kullanılan Conan ile Beyaz Saray'ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı.

Conan'a operasyondaki katkılarından dolayı bir plaket ve madalya verdiklerini belirten Trump, "Conan şu anda dünyanın en ünlü köpeği. O, Bağdadi operasyonu esnasında neler olduğunu biliyordu." dedi.

Trump, "kahraman" olarak söz ettiği Conan'ın operasyonda aldığı yaraların iyileştiğini ve "işinin başına döndüğünü" vurguladı.

Trump ayrıca, Bağdadi operasyonuna katılan özel kuvvet askerleri ile de Beyaz Saray'da bir araya geldiklerini belirtti.

ABD'nin Bağdadi operasyonu

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, 27 Ekim'de yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

Trump, daha önce Conan'a madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan paylaşımda bulunmuş, bu fotoğraf sosyal medyada mizah konusu olmuştu.